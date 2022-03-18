"نتفليكس" تعيد بث مسلسل "خادم الشعب" لزيلينسكي

المصدر: البيان

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تُوفر منصة "نتفليكس" مجدداً لجمهورها في الولايات المتحدة مسلسل "سورفنت أوف بيبل" "خادم الشعب" الذي كان صنع شهرة الرئيس الأوكراني الحالي فولوديمير زيلينسكي.

ويأتي إعلان المنصة أول أمس الأربعاء عزمها على إعادة عرضه في إعجاب واسع بالممثل السابق الذي أصبح "بطل" بلده بفعل العملية العسكرية الروسية، بحسب "يورونيوز".

وكتبت "نتفليكس" عبر تويتر "لقد طلبتم ذلك، المسلسل عاد! سورفنت أوف بيبل مُتاح مرة جديدة عبر نتفليكس في الولايات المتحدة".

ويبدو أن مسلسل "خادم الشعب" الذي عُرض العام 2015 كان استشرافياً، إذ يتمحور موضوعه على أستاذ تاريخ ينجح في تبوؤ رئاسة أوكرانيا. يندد المسلسل بالفساد السياسي بطريقة فكاهية.

وقد فتح النجاح الهائل لهذا العمل في أوكرانيا الباب أمام انطلاق زيلينسكي في مسيرته السياسية، إذ انتُخب رئيساً للبلاد العام 2019 تحت لواء حزب يحمل اسم المسلسل نفسه بأكثر من سبعين في المئة من الأصوات.

وسلطت قناة "Arte" الفرنسية الألمانية، التي تعرض المسلسل، الضوء عبر موقعها الإلكتروني "Arte.tv"منذ 19 نوفمبر على "الاهتمام المتجدد" بالمسلسل. إذ حصد 800 ألف مشاهدة في 2 مارس، وارتفع عدد المشاهدات مسجلاً مليون مشاهدة إضافية بعد بضعة أيام.

ومنذ اليوم الأول للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، بدأت محطات تلفزيونية ومنصات بث تدفقي كثيرة بإجراء مفاوضات للحصول على حقوق بث المسلسل، بينها مثلا محطة "تشانل 4" في المملكة المتحدة و"ANT 1" في اليونان و"PRO TV" في رومانيا.