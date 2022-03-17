"لعبة الحبار" يفوز بجائزة أفضل دراما بلغة أجنبية في حفل "جوائز اختيار النقاد"

المصدر: يونهاب

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حازت الدراما الكورية الجنوبية "لعبة الحبار" على جائزة أفضل مسلسل تلفزيوني بلغة غير الإنجليزية في حفل جوائز اختيار النقاد لهذا العام.

تم اختيار "لعبة الحبار" أفضل دراما تلفزيونية بلغة أجنبة في التلفزيون، وبطلها لي جونغ-جيه أفضل ممثل في الدراما في الحفل الذي أقامته جمعية اختيار النقاد في لوس أنجلوس الأحد الماضي.

في فئة أفضل جائزة بلغة أجنبية، تنافست دراما نتفلكس الكورية الأصلية مع الكوميديا المكسيكية "أكابولكو"، والدراما الفرنسية الكوميدية "اتصل بمدير أعمالي"، ودراما التشويق الفرنسي "لوبين"، ودراما الجرائم الإسبانية "لا كاسا دي بابيل"، دراما الجرائم الأمريكية المكسيكية "ناركوس: مكسيكو".

تعد هذه هي المرة الأولى، التي تحصل فيها دراما كورية على جائزة في حفل جوائز اختيار النقاد، التي تقدمها مجموعة من 500 من نقاد الأفلام والبث التلفزيوني والسينمائي في أمريكا الشمالية.

وفي فئة الأفلام، حصد فيلم "الطفيلي" للمخرج الحائز على الأوسكار بونغ جون-هو، جائزتين، وهما أفضل فيلم بلغة أجنبية وأفضل إخراج لعام 2020.

في العام الماضي، فاز الفيلم الأمريكي "ميناري"، الذي يتناول قصة عائلة أمريكية من أصل كوري مهاجرة بجائزة أفضل فيلم بلغة أجنبية.

وأصبح "لي" بعد فوزه بالجائزة ثاني شخص كوري يفوز بها، بعد المخرج بونغ قبل عامين.

وتغلب "لي" على خمسة مرشحين آخرين بما يشمل ستيرلينغ ك. براون في "هذا نحو" (This Is Us)، ومايك كولتر في "الشر"، وبراين كوكس وجيرمي سترونج في "الخلافة"، وبيلي بورتر في "يشير إلى" (Pose). وكان "لي" هو المرشح الوحيد من بلد لا يتحدث الإنجليزية.

يعد هذا الأسبوع الثالث على التوالي الذي يحصل فيه "لي" على جائزة أفضل ممثل عن دوره في "لعبة الحبار"، بعدما فاز بجائزة من نقابة ممثلي الشاشة وجائزة أخرى من جوائز الروح المستقلة

تصور الدراما المكونة من 9 حلقات مسابقة غامضة قاتلة، حيث يتنافس بعض المثقلين بالديون للفوز بجائزة مالية تبلغ 45.6 مليار وون (37.9 مليون دولار).