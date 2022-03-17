"قُد سيارتي" الياباني يفوز بجائزة "بافتا"

المصدر: البيان

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فاز الفيلم الياباني "قُد سيارتي - Drive my Car" من إخراج ريوسوكيه هاماغوتشي؛ والمبني على قصة من تأليف هاروكي موراكامي تحمل نفس الاسم، بجائزة "بافتا" الأحد الماضي، ضمن فئة أفضل فيلم أجنبي غير ناطق بالإنجليزية، بحسب ما ذكرت "مجلة اليابان".

وتقدم جوائز "بافتا" من قبل الأكاديمية البريطانية لفنون الفيلم والتلفزيون، وهي شبيهة بجوائز الأوسكار الأمريكية.

وكان الفيلم الحائز على 8 جوائز دولية، قد رُشح في الفترة الماضية لـ4 جوائز أوسكار، ومن المتوقع أن تُعلن الأكاديمية الأمريكية للأفلام والفنون عن الفائزين خلال نهاية مارس الجاري.