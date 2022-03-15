«باور أوف ذي دوغ» يحصد أبرز جوائز «بافتا»

المصدر: لندن ـ أ ف ب

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حصل فيلم الوسترن «ذي باور أوف ذي دوغ» للمخرجة جين كامبيون كما كان متوقعاً على جائزتي أفضل فيلم وأفضل إخراج ضمن جوائز بافتا السينمائية البريطانية العريقة التي أعلنت أول من أمس في لندن.

وغابت كامبيون عن الحفلة التي أقيمت في قاعة «رويال ألبرت هول» في العاصمة البريطانية، لكنّ منتجة الفيلم تانيا سيغاتشيان أشادت بها، واصفة إياها بأنها «رؤيوية طبعت الأعوام السينمائية الثلاثين الأخيرة».

وبفوزها في بافتا، تكون كامبيون أضافت مزيداً من الجوائز إلى تلك التي سبق أن نالتها قبل أسبوعين من حفلة توزيع جوائز الأوسكار. وقد أصبحت ثالث امرأة تفوز بجائزة بافتا لأفضل إخراج.