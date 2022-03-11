سينما عقيل: «نظرة على أفلام توما وجريج»

المصدر: (دبي - البيان)

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أطلقت سينما عقيل، السينما المستقلة الوحيدة في دبي، وعلى مدى ثلاثة أسابيع، برنامج «نظرة على أفلام جوانا حاجي توما وخليل جريج»، والذي يتضمن العرض الأول والإصدار الحصري لدول مجلس التعاون الخليجي لفيلم «دفاتر مايا»، والذي عُرض عالمياً لأول مرة في مهرجان برلين السينمائي الدولي الحادي والسبعين. كما يصاحب البرنامج السينمائي، والذي يستمر حتى 23 الشهر الجاري، معرضاً فردياً، يضم أحدث مجموعة من الأعمال لجوانا حاجي توما وخليل جريج تحت عنوان «متنافرة» مع إعادة افتتاح معرض الخط الثالث «ذا ثيرد لاين».

ويعد فيلم «دفاتر مايا» من أكثر الأعمال، التي نفذها حاجي توما وجريج تميزاً، حيث يستكشف الفنانان والمخرجان طوال الفيلم دور الذاكرة في تكوين الصور وكتابة التاريخ المعاصر، فضلاً عن المشاعر والانفعالات والمؤثرات العاطفية.