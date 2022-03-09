فيلم «أبطال» في دور العرض 10 الشهر الجاري

المصدر: دبي ـ البيان

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شارك منتج فيلم «أبطال»، أندريس فيسينتي غوميز الحائز على جائزة الأوسكار، والنجمان ياسر السقّاف وفاطمة البنوي بمؤتمر صحفي أقيم في مجمّع «فوكس سينما» في «مول الإمارات» بدبي، وذلك احتفالاً ببدء عرض الفيلم في 10 مارس الجاري.

وعلى مدى 90 دقيقة، يروي هذا الفيلم الكوميدي المميّز، الذي قام بإنتاجه أندريس فيسينتي غوميز، الحائز على جائزة الأوسكار، وأخرجه مانويل كالفو، قصّة خالد الذي يعمل كمساعد مدرِّب في أحد أندية الدرجة الممتازة لكرة القدم في المملكة العربية السعودية. وفي يوم من الأيام، يقوده غروره وسلوكه السيئ خلال مباراة الدوري إلى المحكمة الرياضية، التي تفرض عليه عقوبة قاسية تنصّ على إيقافه عن عمله بالإضافة لتعيينه مدرباً لمجموعة رياضيين هواة من أصحاب الهمم «ذوي الإعاقات الذهنية». ومن خلال براءتهم وبساطتهم وطرافتهم، سوف يساعد هؤلاء الأشخاص خالد على اكتشاف المعنى الحقيقي للحياة.

هذا الفيلم السعودي من عالم كرة القدم هو من بطولة ياسر السقّاف، مذيع برنامج المواهب الشهير «ذا فويس» (The Voice, MBC)، إلى جانب فاطمة البنوي من فيلم «بركة يقابل بركة». ويشارك أيضاً في بطولة الفيلم مجموعة شباب من ذوي الإعاقة الذهنية، حيث تم اختيار العديد منهم من مركز المساعدة في جدّة، وذلك بمعونة مديرة المركز مها الجفالي.

يُعتبَر «أبطال» نسخة معرَّبة من الفيلم الإسباني الناجح Campeones، وقد طُوِّرَت لتتناسب مع المشاهد العربي من قِبَل مؤلّفَي السيناريو السعوديَين مرام طيبة ووائل السعيد. وقد استلهم صنّاع الأفلام لإنتاج هذا الفيلم في المملكة العربية السعودية ليس فقط بسبب النجاح التجاري والوعي الاجتماعي الذي نشأ لدى ذوي الاحتياجات الخاصّة في إسبانيا، ولكن أيضاً من خلال القصّة الحقيقية لأعضاء فريق كرة القدم السعودي للإعاقة الذهنية الذين استطاعوا أن يكونوا «أبطالاً» أربع مرّات متتالية في البطولة الدولية لكرة القدم للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية.

سيبدأ عرض فيلم «أبطال» في دول مجلس التعاون الخليجي بتاريخ 10 مارس 2022، وذلك عبر «فوكس سينما»، التي تدير قسماً متخصِّصاً بتوزيع الأفلام على الصعيد الإقليمي بالإضافة إلى قيامها بإنتاج المحتوى، وهي الشركة الأضخم في المنطقة لعرض الأفلام السينمائية. وكانت قد قامت مؤخراً بتوزيع فيلم «الكمين»، الذي يُعتبَر الفيلم السينمائي الأنجح باللغة العربية على الإطلاق في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويشكّل إطلاق فيلم «أبطال» مثالاً بارزاً جديداً على التزام «فوكس سينما» بجلب أفضل المحتوى العربي إلى الشاشة الكبيرة.