تهافت عالمي لشراء حق بثّ مسلسل "خادم الشعب" من بطولة زيلينسكي

المصدر: البيان

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تتهافت عدة دول للحصول على حق بث مسلسل "خادم الشعب"، وهو مسلسل كوميدي من بطولة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قبل أن يصبح رئيسا، وفق "روسيا اليوم".

في العام 2015 قام الممثل الكوميدي فلاديمير زيلينسكي بدور فاسيلي بتروفيتش غولوبورودكو، المعلم بمدرسة ثانوية انتقل إلى الرئاسة بعد أن نشر أحد طلابه مقطعا مسجلا مصورا له وهو يدين الفساد الرسمي في أوكرانيا.

ويبدأ غولوبورودكو في إدارة شؤون البلاد، متجنبا مزايا كونه قائدا من خلال الحفاظ على حياته العادية.

وحقق المسلسل نجاحا كبيرا في أوكرانيا، حيث استمر لمدة ثلاثة مواسم.

وأعلنت القناة الرابعة الإنجليزية أن لديها حقوق بث المسلسل في المملكة المتحدة وتخطط لبث حلقة يوم الأحد.

كما أفادت شركة "إيكو رايتس" صاحبة حقوق البث، عن صفقات مع قنوات تلفزيونية في الشرق الأوسط واليونان ورومانيا، إضافة إلى محطات إذاعية في بلغاريا ومولدوفا وإستونيا وفرنسا وفنلندا وجورجيا.

وتبرعت "إيكو رايتس" بمبلغ 50000 يورو للصليب الأحمر الأوكراني، كما أزالت الشركة أي عروض تلفزيونية روسية أو روسية الإنتاج من برامجها.

وفاز المسلسل بجائزة أفضل مسلسل روائي طويل في حفل توزيع جوائز تيلي ترايمف في أوكرانيا وأيضا بجائزة غولد ريمي للكوميديا التليفزيونية العام 2016 في مهرجان "وورلد فيست" في هيوستن.