«المجتمع وسينما العصر الذهبي».. تضيء تأثير الأفلام على المجتمع

المصدر: دبي ـ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

نظمت أناسي للإعلام، بالتعاون مع سينما عقيل في دبي، حلقة نقاشية ضمن برنامج موعد نقاش بعنوان «المجتمع وسينما العصر الذهبي»، قدمتها المخرجة رزان طقش، وذلك بحضور الشيخة إليازية بنت نهيان آل نهيان، سفيرة فوق العادة للثقافة العربية لدى المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم «الألكسو»، وعدد من السينمائيين والإعلاميين وأعضاء من الهيئة الأكاديمية بالدولة. ويأتي ذلك ضمن إطار أنشطة وفعاليات السفارة الثقافية لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) التابعة لجامعة الدول العربية.

أهداف ومسيرة

وأسست السفارة الثقافية «موعد نقاش» في عام 2017 ليواصل أهداف ومسيرة أناسي للإعلام، حيث يسعى إلى تحقيق نوع غير تقليدي من التواصل الفكري يعتمد على التفاعل بين عضوات الموعد عبر مشاركتهن في البحث والنقاش لخلق أجواء ممتعة تثري العقل والروح معاً.

تناولت الحلقة النقاشية التي أدارتها الإعلامية شروق زكريا الخصائص المختلفة للعصر الذهبي للسينما في هوليوود وتأثير الأفلام على المجتمع مع ربطه بالعصر الذهبي للسينما المصرية في فترة الخمسينيات والستينيات وإبراز أوجه الشبه بينهما.

وقد استهلت المحاضرة حديثها عن هوليوود فقالت: عندما نفكر في العصر الذهبي لهوليوود، فإننا نميل إلى التفكير في حقبة براقة تمتد من منتصف الثلاثينيات إلى أوائل الستينيات.

وتتميز هذه الفترة بخصائص عديدة منها: قوة الممثلين «النجوم» وسيطرة الاستوديوهات، وتقدم صناعة الأفلام، والترويج و«البروباجندا».