فيلم مصري يحقق 130 جنيهاً في دور العرض

المصدر: البيان

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شهدت إيرادات الأفلام السينمائية المصرية المتنافسة في ماراثون منتصف العام تراجعا كبيرا، أمس الثلاثاء، حيث حققت الأفلام الـ8 إجمالي 341 ألف جنيه.

واحتل فيلم «معالي ماما» المركز الأخير في إيرادات شباك التذاكر بإيراد قدره 130 جنيها، والفيلم من بطولة الفنانة بشرى ومحمود الليثي، ونخبة من الشباب نور إيهاب، وسليم الترك الشهير بسولي، والطفل ياسين نجل الفنانة الراحلة غنوة شقيقة أنغام، وعدد من النجوم منهم سامي مغاوري، ونور قدري وعلاء مرسي وحسام داغر ومحمد على رزق، وشريف باهر، وطاهر أبوليلة وإسماعيل شرف، ودعاء رجب، وعدد من النجوم الصاعدة منهم ريهام الشنواني ورغد جلال، وإخراج أحمد نور.

فيما تصدر شباك التذاكر فيلم «حامل اللقب»، بتحقيق إيرادات 110 آلاف جنيه، والعمل من بطولة هشام ماجد، ودينا الشربيني، ومحمد سلام، ويدور حول شخصية «لاعب كرة قدم»، يجسدها الفنان هشام ماجد، كما تقدم الفنانة دينا الشربيني شخصية زوجته في أحداث الفيلم، وتحدث بينهما مفارقات كوميدية، الفيلم من تأليف هشام ماجد، وإيهاب بليبل، وإخراج هشام فتحي.

وجاء في المركز الثاني فيلم «الجريمة» محققًا 105 آلاف جنيه، والفيلم من بطولة أحمد عز، منة شلبي، ماجد الكدواني، سيد رجب، محمد جمعة، محمد أبوداوود، ونبيل عيسى، ومحمد الشرنوبي، عن قصة وإخراج شريف عرفة.