جرادة مالحة أول فيلم مغربي يُعرض تجارياً في السينمات السعودية

المصدر: البيان

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بدأ الفيلم المغربي جرادة مالحة للمخرج إدريس الروخ، جولة عروضه التجارية الخميس 24 فبراير، في دور العرض السعودية، ليكون أول فيلم مغربي يُعرض تجارياً في السينمات السعودية.

جرادة مالحة حصل على جائزتين هما جائزة لجنة التحكيم لأفضل فيلم روائي من مهرجان تورونتو فيلم تشانل، وجائزة أفضل مخرج في مهرجان الإسكندرية لسينما البحر الأبيض المتوسط، بالإضافة لجولة عروض مميزة في مهرجانات عالمية منها مهرجان بافالو بالولايات المتحدة الأمريكية ومهرجان أمستردام ومهرجان الرباط لسينما المؤلف ومهرجان ديربان بجنوب إفريقيا ومهرجان مونتريال ومهرجان أبوجا السينمائي في نيجيريا والعديد من المهرجانات العربية والدولية.

ويحكي الفيلم قصة رانيا، وهي شابة وقعت ضحية مؤامرة تهدف إلى التحكم والسيطرة، حيث وجدت نفسها في قلب تجربة يقودها أشخاص لأغراض خاصة. فحُرمت رانيا بسبب ذلك من حياتها وذكرياتها، وصارت لها حياة أخرى تتسم بالفوضى والاختناق والضياع، وتقرر الذهاب للبحث عن حياتها الحقيقية.

الفيلم تم تصويره في إفران ومكناس وأزرو وبن صميم في المغرب، ونال استحساناً عالمياً، إذ وصفته الصحف الكندية بأنه "تجربة ممتعة أخاذة"، وهو من تأليف وإخراج إدريس الروخ، وشاركه في التأليف عدنان موحجة، ويشارك في بطولته منى الرقيمي، عدنان موحجة، إدريس الروخ، عبد الرحيم المنياري، فاطمة الزهراء بناصر، وخنساء بطمة.