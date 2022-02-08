فيلم «كيمي» يصل إلى دور السينما في الإمارات 24 الجاري

المصدر: دبي ـ البيان

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يصل فيلم التشويق الجديد «كيمي» (KIMI) للمخرج المتميّز ستيفن سودربيرغ، الفائز بجائزة الأكاديمية، وبطولة النجمة الشهيرة زوي كرافيتز، صالات السينما في الإمارات 24 الشهر الجاري.

قصة الفيلم

ويروي الفيلم قصّة أنجيلا تشايلدس (تلعب دورها كرافيتز) التي تعمل كمحلّلة تقنية تراجع بث البيانات عبر الإنترنت لصالح شركة «أميغدالا كوربوريشن» (Amygdala Corporation) الموفرة لخادم «كيمي» الأليف الذي يعمل بواسطة الصوت. وفي ظل مواجـَهة العالم لجائحة متفشّية، وحتى مع تسهيل القيود المفروضة، تعاني أنجيلا من مخاوف الساحات المفتوحة وتتبع نظاماً للسلامة داخل شقّتها في وسط مدينة سياتل الأمريكية.

وخلال الفرص القصيرة بعيداً عن شاشة الكمبيوتر، تمضي أنجيلا وقتاً مسلّياً قبالة جارها في الجهة الأخرى من الشارع إضافة للقيام ببعض الأمور الأخرى، حيث تتواصل مع والدتها وطبيب أسنانها ومعالِجها بواسطة وسائل المحادثة عبر الفيديو، مؤكِّدة لنفسها أنها ليست بحاجة لترك منزلها حيث تشعر بالراحة.

تحدٍ كبير

لكن هذا الشيء يتغيّر عند سماعها لأمر مرعب في أحد مقاطع البث الإلكتروني الذي تعمل على تحليله. ويتبيّن لها أن رفع تقرير حول هذا الأمر عبر البريد الإلكتروني هو أمر محفوف بالمخاطر الكثيرة، لذلك يقوم أحد الزملاء الموثوقين بتقديم نصيحة إليها كي تتوجّه إلى مقرّ الشركة في وسط المدينة والتحدُّث مباشَرة إلى المسؤولة التنفيذية ناتالي تشوذري وتنبيهها حول ما تعتبره أنجيلا في الواقع جريمة حقيقية. إلا إن أنجيلا لم تكن قد خرجت من منزلها منذ ما قبل بداية الجائحة، وبالتالي فإن مجرّد التوجّه إلى المكتب يشكّل تحدّياً كبيراً بالنسبة لها، إلا إنها مصمِّمة على القيام بما هو صحيح، لكن ليس لديها أدنى فكرة عما سيحصل فعلياً عندما – وإن – تمكّنت من تخطّي حدود منطقة الراحة النفسية بالنسبة لها.

وتلعب زوي كرافيتز دور البطولة في فيلم التشويق «كيمي» من «نيو لاين سينما» و«إتش بي أو ماكس». وسيبدأ كذلك عرض فيلم «كيمي» على شاشات السينما في المملكة العربية السعودية، والكويت بتاريخ 24 فبراير الجاري.