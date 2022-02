«ديون».. حصان أسود في ماراثون الجوائز

المصدر: دبي - غسان خروب

«ملحمة خيال علمي عنوانها الإبهار»، هكذا وُصف فيلم «ديون» (Dune) للمخرج الفرنسي الكندي داني فيلينوف، الذي يتمدد على نحو ساعتين ونصف الساعة.

الفيلم الذي غزا صالات السينما العالمية العام الماضي استطاع أن يبهر العيون، لدرجة ذهب فيها البعض إلى اعتباره خليفة لملحمة «سيد الخواتم»"، لما يحمله من تفاصيل ومشاهد تنطق بلغة الجمال، حيث حمل «ديون» المقتبس من رائعة الخيال العلمي للكاتب الأمريكي فرانك هيربرت، بين مشاهده «جرعة سينمائية دسمة» تدور أحداثها في المستقبل.

«ديون» يبدو أنه سيكون «حصاناً أسود» في ماراثون الجوائز العالمية، وذلك بعد تتويجه بـ11 ترشيحاً لجائزة البافتا البريطانية التي كشفت عنها أخيراً الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون، من بينها جائزة «أفضل فيلم»، ليحتل الفيلم بذلك المرتبة الأولى في قائمة الترشيحات، ليليه في المرتبة الثانية فيلم (The power of the dog) الذي حاز 8 ترشيحات في البافتا التي سيقام حفل توزيعها حضورياً في 13 مارس المقبل في لندن، وذلك بعد أن أقيم الحفل افتراضياً خلال العام الماضي.

تصدُّر «ديون» لقائمة ترشيحات البافتا بدا خبراً «مغرياً» للكثير من وسائل الإعلام العالمية التي أفردت له مساحة واسعة، لتعيده بذلك إلى دائرة الضوء مجدداً، عبر تقديم قراءات نقدية جديدة للفيلم الذي تم تصويره لمدة 11 يوماً في صحراء ليوا بأبوظبي، وشارك فيه فريق من المواهب المحلية والدولية.

وفي هذا السياق، عبَّر مفوض لجنة أبوظبي للأفلام هانز فرايكين عن اعتزازه باستضافة أعمال تصوير الفيلم في ليوا.

وقال: «نحن نفخر بأن تكون المناظر الطبيعية في ليوا جزءاً أساسياً من مشاهد الفيلم، وبلا شك أن الطريقة الرائعة التي التقطت فيها المشاهد كانت واحدة من الأسباب التي وقفت وراء ترشيح الفيلم لفئة أفضل تصوير سينمائي في جائزة البافتا».

وتدور أحداث الفيلم، الذي أنتجته شركة ليجينتري بيكتشرز، حول معركة بين المجرات للسيطرة على مورد ثمين.

وكان الفيلم قد رُشح أيضاً لفئات أفضل سيناريو مقتبس وأفضل موسيقى تصويرية وأفضل تصوير سينمائي، إضافة إلى الفئات الفنية والإبداعية الأخرى.