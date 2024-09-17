عبدالمجيد عبدالله يغني في أبوظبي أكتوبر المقبل

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

باقة متنوعة من الأغاني الشيقة يقدمها المغني والمؤلف السعودي، عبدالمجيد عبدالله، على أرض صالة الاتحاد أرينا في جزيرة ياس بأبوظبي، 11 أكتوبر المقبل، حيث يمتع الحضور بمجموعة من أهم أغانيه في الحفل الذي تنظمه شركة لايف نيشن، بالتعاون مع شركة أبوظبي للإعلام وجزيرة ياس ودائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي.

ويستعد النجم السعودي صاحب الحضور الدائم في العديد من المهرجانات المحلية والعالمية لتقديم مجموعة من أغانيه المعروفة والمحبوبة على المستوى العالمي وسط أجواء احتفالية غامرة، وبذا سيحظى عشاق الموسيقى بفرصة الاستمتاع بأداء النجم عبد المجيد عبد الله لأغانيه الفريدة، بما فيها: تتنفسك دنياي، وتناقض، ويا ابن الأوادم، وغيرها، حيث يكونون على موعد مع ليلة موسيقية مفعمة بالأجواء الاحتفالية المميزة.