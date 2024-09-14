وفاة الفنانة المصرية ناهد رشدي في عيد ميلادها الـ68

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

توفيت، اليوم، الفنانة المصرية ناهد رشدي في عيد ميلادها الـ68 بعد صراع مع المرض.

وأعلنت دينا سعد، ابنة الفنانة ناهد رشدي، وفاة والدتها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وكتبت دينا: «لله ما أخذ ولله ما أعطى، انتقلت والدتي حبيبتي ناهد رشدي إلى رحمة الله».

وكشف الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية في مصر، عن موعد تشييع جنازة الفنانة الراحلة، موضحاً أن الجنازة ستقام عصر اليوم السبت من مسجد الكواكبي في منطقة العجوزة بمحافظة الجيزة في مصر، وذلك حسبما أفاد موقع «المصري اليوم» الإخباري.

وُلدت الفنانة ناهد رشدي في 14 سبتمبر 1956، وتخرجت في قسم التمثيل بالمعهد العالي للفنون المسرحية عام 1982، واشتهرت بالمشاركة في عدد من المسلسلات التلفزيونية، أبرزها: «لن أعيش في جلباب أبي»، و«أرابيسك»، و«هوانم جاردن سيتي».