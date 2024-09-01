وفاة مغني راب أمريكي بعد سقوطه على المسرح

المصدر: أ ف ب

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توفي مغني الراب الأمريكي فاتمان سكوب، على ما أفاد مدير أعماله أمس، بعدما كان الفنان البالغ 53 عاماً سقط على خشبة المسرح خلال حفلة موسيقية في اليوم السابق.

وكان فاتمان سكوب، الذي اشتُهر بأغنيتيه "بي فيثفول" Be Faithful و"إت تيكس سكوب" It Takes Scoop، هوى خلال إحيائه حفلة في مدينة هامدن بولاية كونيتيكت (شمال شرق الولايات المتحدة)، فنُقِل إلى المستشفى، لكنّ الأطباء لم يتمكنوا من إنعاشه، وفق ما أوضح عدد من وسائل الإعلام الأمريكية.

وأظهر مقطع فيديو عرضه موقع "تي إم زي" المتخصص في أخبار المشاهير مسعفين يُجرون عملية إنعاش لقلب الفنان عندما كان لا يزال على المسرح.

ونعاه مدير أعماله بيرتش مايكل في منشور على شبكة "فيسبوك" جاء فيه: "بقلب حزين، أعلن وفاة آيزك فريمان الثالث، المعروف مهنيا باسم فاتمان سكوب".

وأضاف، في منشوره الذي أرفق به صورة لمغني الراب: "لقد علمتني أن أكون الرجل الذي أنا عليه اليوم. أحبك يا سكوب، شكراً جزيلاً لك على كل ما أعطيتني".

ووجهت نجمة الهيب هوب ميسي إليوت تحية إلى فاتمان سكوب، فكتبت عبر منصة "إكس" أن ما تمتع به من "صوت وطاقة" أسهم طوال أكثر من عقدين في "كثير من الأغنيات التي أسعدت الناس وحعلتهم يرقصون". وأضافت: "تأثيرك ضخم، ولن يُنسى أبداً".