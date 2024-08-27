دبي في سبتمبر.. عروض وحفلات فنية لنجوم عرب وعالميين

المصدر: دبي ــ البيان

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حكايات الفرح والإبداع لا تنتهي في دبي، فلا يمر يوم إلا وتستضيف الإمارة حفلاً أو عرضاً فنياً، يقدمه نجم عربي أو عالمي على أرض المدينة، التي عودت سكانها وزوارها على كل جديد ومبتكر، موفرة لهم رحلة فنية مليئة بالأنغام، وأجواء ترفيهية فريدة، عبر ما تقدمه من أجندة حافلة بالحفلات والعروض الفنية خلال سبتمبر المقبل.

وفي السياق، تحتضن دبي حفلاً فنياً لفرقة «باروكيا ني إدغار» الفلبينية، يُقام على مسرح «كوكا كولا أرينا» 1 سبتمبر المقبل. وتنفرد هذه الفرقة بأسلوبها المميّز الذي يمزج بين موسيقى «الروك» الحديثة وإعادة إحياء الأغنيات الشعبية، وغالباً ما يُنظر إليها باعتبارها «الفرقة الوطنية الفلبينية».

سيشهد هذا الحفل أداء الفرقة مجموعة من أشهر أغنياتها المتنوّعة، من موسيقى «الروك» البديلة إلى موسيقى «البوب»، ومن «الفانك» إلى «الراب كور».وتستضيف دبي أمسية مليئة بالضحك، تقدمها نجمة الكوميديا نتالي عوكر، المولودة في لبنان والمقيمة في مدينة نيويورك، وذلك على «مسرح زعبيل»، في 8 سبتمبر المقبل.

وقدّمت نتالي العديد من العروض الناجحة، ولفتت الأنظار إليها بفضل حدّة ذكائها ومقاربتها مختلف القضايا بأسلوب مغاير. كما تميّزت بحضورها خلال مشاركتها في أعمال جمعتها بنجوم في عالم الكوميديا، مثل رامي يوسف وجاد المالح، وأبرزت موهبتها ضمن مهرجان Netflix is a Joke.

ويحيي نجم الغناء إنريكي إغليسياس في دبي حفلاً فنياً في 13 سبتمبر المقبل في «كوكا كولا أرينا»، حيث سيؤدّي نجم الموسيقى الإسبانية أروع أغنياته.يُعتبر «إغليسياس» بجدارة أحد أبرز نجوم الغناء اللاتينيين والعالميين الأكثر انتشاراً، مع مبيع أكثر من 200 مليون أسطوانة له في جميع أنحاء العالم، كما تحضر أعماله الموسيقية المميّزة في جميع المناسبات. بادروا بحجز مقاعدكم مبكراً.

السيمفونية التاسعة

وتقام على مسرح «دبي أوبرا» في 22 سبتمبر المقبل، أمسية استثنائية، تجمع بين «أوركسترا الأوبرا الوطنية البولندية» و«كورس دبي فستيفال» في أداء السيمفونية التاسعة للمؤلف الموسيقي«لودفيغ فان بيتهوفن»، احتفالاً بالذكرى المئوية الثانية لكتابتها. ويتولّى المايسترو «باتريك فورنييه» قيادة الأوركسترا في هذا العمل الرائع، الذي يشكل تحية تكريم لهذا المؤلف الموسيقي المبدع.

عمل «بيتهوفن» على تأليف هذه السيمفونية بين العامين 1822 و1824، وتشكل ذروة الإبداع في عالم الموسيقى الكلاسيكية الغربية، كما تُعتبر إحدى أكثر السيمفونيات شهرةً وأداءً في جميع أنحاء العالم. ويحتفي هذا العمل الموسيقيّ بإبداعات بيتهوفن وفعلها المؤثر والدائم الحضور في عالم الثقافة والتفاعل الإنسانيّ.

كارلا بروني

وتقدم النجمة كارلا بروني، المغنية وكاتبة الأغنيات الإيطالية - الفرنسية الشهيرة، حفلاً فنياً على مسرح «دبي أوبرا» 27 سبتمبر المقبل. وتتميّز بروني بعذوبة صوتها وموسيقى أغنياتها الحالمة، ولقد حقق ألبومها الأول Quelqu›un m›a dit شهرة عالمية واسعة.

كما تصدر المراتب الأولى للأغنيات الفرنسية على مدار 34 أسبوعاً متتالياً. وخلال عرضها المرتقب ستؤدّي بروني مجموعة من أشهر أغنياتها، ليعيش معها الجمهور أمسية لا تُنسى، حافلة بأجمل الكلمات وأروع النغمات.

عرض كوميدي

ويقدم نجم الكوميديا الهندي الشهير أتول خاطري عرضاً في دبي 28 سبتمبر المقبل. وأتول خاطري يمتلك خبرةً واسعة تزيد على 40 سنة على خشبة المسرح، مع تجارب متنوّعة جمعها خلال رحلاته، وأضاف إليها الحكمة في التعامل مع مختلف محطات الحياة.

وتحيي نجمة الغناء العربي أنغام حفلاً غنائياً لا يمكن تفويته في 27 سبتمبر المقبل على مسرح «كوكا كولا أرينا»، حيث ستقدم أروع أغانيها القديمة والحديثة، ليعيش الجمهور أجواء ترفيهية مفعمة بسحر الموسيقى. وقد تصدرت أعمال الفنانة قائمة أفضل الأغنيات العربية لأكثر من عقدين من الزمن.

وستقدم أنغام خلال الحفل مجموعة مميزة من أشهر أغنياتها الخليجية، إلى جانب تلك التي يتفاعل معها جمهورها، مثل «شبر ونص» و«سيدي وصالك» و«عمري معاك» وغيرها.وتستضيف «دبي أوبرا» نجم الغناء العربي ناصيف زيتون، ليحيي حفلاً فنياً في 29 سبتمبر المقبل، حيث سيقضي الجمهور أوقاتاً ممتعة في هذه الأمسية برفقة هذا النجم الذي سيقدم باقة من أروع أغانيه.

حصل ناصيف زيتون على لقب ستار أكاديمي، ويشتهر بحضوره المميّز وبمهارته في العزف على آلتيْ العود والبيانو، وسيؤدّي أجمل أغنياته التي حققت انتشاراً واسعاً، مثل «مش عم تزبط معي» وغيرها الكثير.