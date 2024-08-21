«إخلاء المسؤولية» على الشاشات 11 أكتوبر المقبل

المصدر: دبي ــ البيان

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ينطلق عرض مسلسل الإثارة النفسي الجديد «إخلاء المسؤولية» (Disclaimer)، من بطولة كيت بلانشيت وساشا بارون كوهين، في 11 أكتوبر المقبل، وفق ما أفادت مواقع إخبارية.

وسينضم إلى كيت بلانشيت على الشاشة الحائز على جائزة الأوسكار كيفن كلاين، ونجمة ماليفسنت، ليزلي مانفيل والأسترالية كودي سميت ماكفي، ويضم فريق التمثيل أيضاً نجم إينولا هولمز لويس بارتريدج، والممثلة الكورية الجنوبية هويون جونج بالإضافة إلى ليف هيل وجيما جونز وأنيا ماركو هاريس.

ويحكي المسلسل قصة صانعة الأفلام الوثائقية كاثرين رافينسكروفت (كيت)، التي تتلقى رواية غامضة بعنوان The Perfect Stranger على طاولة بجانب سريرها. وسيُعرض مسلسل «إخلاء المسؤولية» في مهرجان فينيسيا بنسخته الـ 81، المقررة إقامته في الفترة من 28 أغسطس حتى 7 سبتمبر المقبل. وتدور أحداث المسلسل حول معاقبة الأشخاص، ورميهم بالباطل، حتى يشعر كل إنسان في قرارة نفسه أنه أفضل.