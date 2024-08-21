فيلم «بومة» في دور العرض قريباً

المصدر: دبي ــ البيان

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انتهى طاقم عمل فيلم الإثارة والجريمة الأردني «بومة»، من تصوير آخر مشاهده، استعداداً لطرحه في دور العرض قريباً.ونشرت بطلة العمل الفنانة الأردنية ركين سعد، صورة تجمعها بصُناع الفيلم وأبطاله، عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلقت: «اليوم خلصنا تصوير فيلم «بومة» مع أحلى مخرج ومنتجين وممثلين.. بحبكم كتير».

تدور أحداث فيلم «بومة» حول جريمة، وتجسد ركين سعد خلال الأحداث شخصية البومة، وهي عضوة في عصابة مشهورة بمهارتها في استخدام السكين، تجد نفسها متورطة في صراع على السلطة بين عصابات الشوارع والمتطرفين الدينيين، ولكن تواجه صدمات ماضيها البائس لأنها فتاة يتيمة.

وشاركت ركين سعد في مسلسل «سفاح الجيزة»، الذي عُرض عام 2023، من بطولة الفنان أحمد فهمي، وباسم سمرة، وصلاح عبد الله، وحنان يوسف، وداليا شوقي، والعمل من تأليف محمد صلاح عزب، وإخراج هادي الباجوري.