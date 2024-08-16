القبض على 4 متهمين بقتل الممثل الأمريكي جوني واكتور

المصدر: أ ب

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ألقت شرطة لوس أنجلوس القبض على أربعة أشخاص، أمس، في قضية إطلاق النار المميت على الممثل السابق في مسلسل «جنرال هوسبيتال» جوني واكتور.

وتم حجز روبرت بارسيلو وليونيل غوتيريز وسيرخيو استرادا، الذين يبلغون من العمر 18 عاماً، بموجب أوامر اعتقال بتهمة القتل. كما تم حجز فرانك أولانو، البالغ من العمر 22 عاماً، بتهمة التواطؤ المزعوم في الجريمة.

وأظهرت سجلات السجن أنهم جميعاً محتجزون بكفالة تبلغ مليوني دولار. ولم تتمكن وكالة الأسوشيتدبرس من تحديد ما إذا كان لديهم محامون للتحدث نيابة عنهم بعد إجراء مكالمات إلى سجن المقاطعة وشرطة لوس أنجلوس طلباً للمعلومات.

وأجرى الضباط أوامر تفتيش في عدة مواقع في جميع أنحاء لوس أنجلوس أدت إلى الاعتقالات صباح أمس، وفقاً لبيان صحفي من إدارة شرطة لوس أنجلوس.

وقالت الشرطة إن الضباط استعادوا أيضاً أدلة إضافية أثناء إجراء عمليات التفتيش. ولم يتم مشاركة أي تفاصيل أخرى حول الاعتقالات أو الأدلة.

وقُتل واكتور بالرصاص عندما قاطع لصوصاً يسرقون محول حفاز من سيارته في الصباح الباكر من يوم 25 مايو.

وذكرت الشرطة أن الرجل، البالغ من العمر 37 عاماً، رأى ثلاثة رجال رفعوا سيارته، مؤكدةً أن أحدهم أطلق النار عليه دون استفزاز وقتله.

وأوضحت أن الرجال فروا في سيارة ونُقل واكتور إلى المستشفى، حيث أُعلن لاحقاً عن وفاته.

وطلبت الشرطة، في 5 أغسطس، مساعدة الجمهور في تحديد هوية المشتبه بهم، ونشرت صور مراقبة لهم وسيارتهم التي هربوا بها.

يُذكر أن واكتور، وهو من مواليد ولاية كارولينا الجنوبية، كان قد جسَّد شخصية براندو كوربين في المسلسل التلفزيوني «جنرال هوسبيتال» على قناة إيه بي سي من عام 2020 إلى عام 2022، كما ظهر في مجموعة متنوعة من الأفلام والمسلسلات التلفزيونية.

وقال وكيل أعماله، ديفيد سول، بعد وفاة واكتور مباشرة، إنه «كان دائماً متفائلاً، ويواصل السعي لتحقيق أفضل ما يمكن أن يكون عليه».