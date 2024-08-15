«قرطاج» يحيي المرأة التونسية

المصدر: تونس - رويترز

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أحيت المطربة التونسية نجاة عطية حفلاً فنياً أول من أمس، ضمن مهرجان قرطاج الدولي، أقيم احتفاء بالعيد الوطني للمرأة التونسية بعرض حمل عنوان «سيدتي» من كلمات الشاعر الراحل محمد الغزي. وقدمت الفنانة العائدة إلى الساحة الفنية بعد غياب نحو عشر سنوات أغنيتها الجديدة (غزالي وينو) من كلمات محمد عباس وتوزيع سامي معتوقي وكذلك مجموعة من أغانيها المعروفة مثل «ميلالك» و«واش درتلك خليني» و«شمس النهار» وأغاني طربية قديمة.

كما شاركها الفنان محمد الجبالي أداء أغنية «خليني بجنبك»، التي غنياها معاً عام 2001 على مسرح قرطاج. وجاء معظم الحضور بمدارج المسرح الأثري في قرطاج من النساء، وكانت من بينهن آمال بلحاج موسى وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، التي كرمت نجاة عطية (56 عاماً) تقديراً لمسيرتها الفنية. كما حضر الحفل عدد من الفنانين التونسيين من بينهم صابر الرباعي وألفة بن رمضان ومعز التومي.

ويحل العيد الوطني للمرأة التونسية في كل عام في 13 أغسطس. وعبرت نجاة عن سعادتها بالغناء للمرأة التونسية وأكدت أن شهيتها مفتوحة للعودة إلى الساحة الفنية من خلال أعمال جديدة تشمل كافة ألوان الموسيقى والطرب العربي التونسي والشرقي.

وانطلقت الدورة الثامنة والخمسون لمهرجان قرطاج الدولي في 18 يوليو الماضي وتستمر حتى 17 أغسطس الجاري بمشاركة مجموعة من الفنانين بينهم العراقي كاظم الساهر والتونسي لطفي بوشناق والمصرية آمال ماهر.