كيت بلانشيت: لم أحصل على أجر عن فيلم «سيد الخواتم»

المصدر: لندن - د ب أ

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قالت الممثلة الأسترالية كيت بلانشيت، إنها حصلت على «سندويشات مجانية»، ولكنها لم تحصل على أجر جيد عن دور «جالادريل»، الذي قدمته في سلسلة أفلام «سيد الخواتم»، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا»، الخميس.

وجاء رد بلانشيت (55 عاماً) الحاصلة على جائزة الأوسكار مرتين، عندما تم سؤالها عن الفيلم الذي حصلت من خلاله على أكبر أجر، وذلك أثناء مشاركتها في برنامج «ووتش وات هابينز لايف» الحواري الأمريكي. وعندما خمن مقدم البرنامج، آندي كوهين، أن يكون العمل هو فيلم «سيد الخواتم»، قالت بلانشيت باندهاش: «هل تمزح معي؟

لا، لم يحصل أحد على أي أجر مقابل هذا الفيلم». وعندما سألها كوهين عما إذا كانت قد حصلت على «نسبة من أرباح الفيلم»، قالت بلانشيت: «لا! لقد كان ذلك قبل فترة كبيرة، لا لم أحصل على شيء».

وقالت: «لا، لم يحصل أحد على أي أجر»، مضيفة: «لا تحصل النساء على أجر بقدر ما تعتقد».