كاظم الساهر يشدو في «قرطاج»

المصدر: تونس - البيان

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أحيا الفنان كاظم الساهر حفلاً غنائياً في مهرجان قرطاج الدولي ضمن فعاليات دورته الـ 58 بعد غياب 6 سنوات عن المهرجان.

وأشعل كاظم الساهر الحفل بباقة من أشهر وأجمل أغانيه القديمة والحديثة منها: «الحب المستحيل» و«بيانو» و«الليل» و«الشباك» و«يوم ميلادي» و«مررت بصدري» و«هل عندك شك» و«سيدة عمري الفاضلة» و«كلك على بعضك حلو».

والتقى الساهر جمهور قرطاج ضمن جولته الفنية العالمية في العام الجاري والتي سماها «بين الأمس واليوم» وأطلقها من دبي ثم قادته إلى القاهرة وبيروت فتونس والسعودية في انتظار تركيا وسلطنة عمان. وغنى كاظم الساهر حسب مواقع إخبارية طيلة ساعتين على مسرح قرطاج الروماني أمام جمهور من أجيال مختلفة حجزوا أماكنهم منذ إعلان مهرجان قرطاج عن موعد الحفل.