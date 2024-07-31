ناصيف زيتون يغني في دبي 29 سبتمبر

المصدر: دبي ــ البيان

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يحيي نجم الغناء العربي الشاب ناصيف زيتون حفلاً فنياً، على خشبة مسرح دبي أوبرا 29 سبتمبر المقبل.

ويُقدم الفنان مجموعة منوعة من أبرز أعماله الغنائية، التي لاقت إعجاب واستحسان الجماهير في العالم العربي.

وسيقضي الجمهور في دبي أوقاتاً رائعة في هذه الأمسية برفقة الفنان ناصيف زيتون، الذي سيأخذ الحضور في رحلة عامرة بالألحان والموسيقى والطرب، وسط أجواء ترفيهية مليئة بالفرح والمتعة.

حصل ناصيف زيتون على لقب ستار أكاديمي، ويشتهر بحضوره المميّز وبمهارته في العزف على آلتي العود والبيانو، وسيؤدّي أجمل أغنياته التي حققت انتشاراً واسعاً، مثل «مش عم تزبط معي» و«كوني ع ثقة» و«بالأحلام» و«على أي أساس» وغيرها الكثير من الأغاني.