20 فعالية فنية في مهرجان صفاقس الدولي الـ 44

المصدر: صفاقس ــ رويترز

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أحيت المطربة يسرا محنوش أول من أمس، حفل افتتاح مهرجان صفاقس الدولي في دورته الرابعة والأربعين، والتي تشمل 20 فعالية فنية، تتنوع بين الغناء والموسيقى والعروض المسرحية والترفيهية.

استهلت النجمة التونسية حفلها الذي استمر قرابة الساعتين وصاحبها خلاله المايسترو عبدالباسط بلقايد بموال (البارحة بالحلم) وتبعتها بالأغنية الشهيرة (حياك بابا حياك) ثم أغنية (حبيب أمالي يا غالي) للراحلة وردة الجزائرية.

كما قدمت الفنانة أغنية (انت عمري) للمطربة الراحلة أم كلثوم، ووصلة الحضرة التونسية التي لاقت تفاعلاً كبيراً من الجمهور.

يمتد المهرجان الذي ينظمه منتدى صفاقس للفنون والثقافات بدعم من المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية حتى 19 أغسطس المقبل.

ويشمل برنامج المهرجان حفلات غنائية وموسيقية تحييها أسماء تونسية بارزة أمثال لطفي بوشناق وصابر الرباعي ولطيفة عرفاوي إلى جانب مواهب واعدة مثل رؤوف ماهر.

وقال مدير المهرجان فرحات بريك قبل الافتتاح: «إن الهيئة المديرة للمهرجان ارتأت التركيز على العروض التونسية فضلاً عن تفرد مهرجان صفاقس الدولي بتخصيص ثلاثة عروض دولية».

وأكد أن الفن الفلسطيني سيكون حاضراً في المهرجان بعرض عنوانه «إلى فلسطين» للفنانة رلى عازر، وبمصاحبة المايسترو زياد الزواري يوم 28 يوليو الجاري.