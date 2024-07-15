رحيل الممثلة الأمريكية شانين دوهرتي

المصدر: دبي ــ البيان

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توفيت الممثلة الأمريكية شانين دوهرتي، عن 53 عاماً، إثر إصابتها بالسرطان، وفق ما أوردت مجلة «بيبول».

واشتهرت شانين من خلال أدوارها في المسلسل التلفزيوني «Charmed» و«بيفرلي هيلز90210»، حسب «روسيا اليوم».

وفي عام 2015، تم تشخيص الممثلة لأول مرة بسرطان الثدي وفي حينها، أعلنت الممثلة عن معركتها ضد المرض من خلال نشر صور على شبكات التواصل الاجتماعي خلال خضوعها للعلاج.

وكان مسلسل «بيفرلي هيلز» يبث في التسعينيات، وهو يحكي قصة مجموعة من الطلاب الثانويين الذين يعيشون في بيفرلي هيلز إحدى ضواحي لوس أنجليس الفاخرة، التي تحمل الرمز البريدي 90210، وهو مسلسل طبع ذاكرة جيل كامل في قارات عدة، أعيد إحياؤه خلال 2019، عبر عرض 6 حلقات أحدثت صدى كبيراً، وشارك فيها عدد من الممثلين الذي كانت لهم أدوار سابقة في المسلسل مثل شانن دوهرتي.