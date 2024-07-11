ألبوم جديد للراحل جوني كاش

المصدر: لندن - د ب أ

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تمكن مغني موسيقى الكانتري الشهير، جون كارتر كاش (54 عاماً)، وهو ابن أسطورة الغناء الأمريكي الراحل جوني كاش، من اكتشاف تسجيلات تجريبية لوالده، لم يتم طرحها منذ عام 1993.

وقد قام بتجميعها كلها في ألبوم جديد يحمل اسم «سونج رايتر» (كاتب الأغاني). وبمجرد الاستماع إلى الألبوم المميز الذي يضم 11 أغنية، يكاد المستمع يصدق أن «الرجل ذو الملابس السوداء» الذي توفي في سبتمبر من عام 2003 عن عمر ناهز 71 عاماً، يرحب بنا من وراء عالم عظيم. وعندما يبدأ في الغناء، يتأكد المستمع أن الصوت هو بلا شك الصوت الجهوري للنجم الراحل جوني كاش.

وعادة ما تكون الأعمال الموسيقية التي يتم طرحها في الأسواق بعد وفاة الفنانين مثيرة للجدل، حيث يرى بعض الأشخاص أن المواد التي لم يقم الفنان بطرحها بنفسه، لا يجب أن يقوم آخرون بطرحها في وقت لاحق، إلا أن هناك آخرين يسعدون بذلك، لأنه رغم مرور أعوام على وفاة فنانهم المفضل، لا يزال بإمكانهم الاستماع إلى موسيقى جديدة. وكان جوني كاش كاتب أغاني وموسيقياً من الطراز الأول.