«مفاجآت صيف دبي» تسلط الضوء على مواهب الراب العربي

المصدر: دبي – البيان

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يعود مهرجان «بيت ذا هيت دبي»، الذي يقام في إطار مفاجآت صيف دبي 2024، إلى مركز دبي التجاري العالمي.

حيث تقدم أفضل المواهب الشابة للموسيقى العربية المستقلة حفلات ممتعة للجمهور على مدى عطلتي نهاية الأسبوع في 12 و13 يوليو، وكذلك 19 و20 يوليو.

مواهب

ويقام مهرجان «بيت ذا هيت» في دورته الثالثة، بالتعاون بين مفاجآت صيف دبي، وشركة «سبوت لايت لايف»، وجدول فعاليات دبي، حيث يحتفي بموسيقى الراب، وروح المجتمع، وأجواء الصيف المليئة بالترفيه مع أربع حفلات نابضة بالحياة، يقدمها أشهر الفنانين.

ويصعد كل من الفنان الأردني ونجم وسائل التواصل الاجتماعي سيلاوي، ومغني الراب والمنتج المصري مروان موسى على خشبة المسرح يوم 12 يوليو، لتقديم عرض رائع.

وفي يوم 13 يوليو يمكن للجمهور الاستمتاع بثلاثة من أفضل المواهب في عالم الموسيقى المستقلة وهم: الفنان السوداني سولجا، والفنان السوداني الليبي حليم، وصاحب أغنية «المكتوب» الشهيرة دافن شي، الذين سيقدمون أفضل أغانيهم في أجواء رائعة.

روح مصرية

ويحيي مغني الراب المصري أبو الأنوار يوم 19 يوليو حفلاً يجمع بين الروح المصرية والموسيقى المعاصرة، وتستمر الأمسية مع نجم الراب العربي أبو يوسف، حيث يقدم باقة من أجمل أغانيه، التي يصل عددها إلى 600 أغنية، ثم يصعد إلى خشبة المسرح مغني الراب موسكو، الذي سيبهر الجماهير بأغانيه الرائعة وكلماته المميزة.

وتتواصل عطلة نهاية الأسبوع المليئة بالمواهب يوم 20 يوليو مع حفل يحييه كل من الفنان الفلسطيني الحائز عدة جوائز بيغ سام، والملحن والمغني الأردني عزيز مرقة. وستختتم المغنية وكاتبة الأغاني نويل خرمان الأمسية بمجموعة رائعة من أغانيها، التي تمزج بين النغمات الشرق أوسطية وموسيقى البوب.

ويقدم مهرجان «بيت ذا هيت دبي» هذا العام أكثر من مجرد موسيقى، حيث يمكن للضيوف تحدي أصدقائهم في مناطق الألعاب، والاستمتاع بالمأكولات اللذيذة مع تشكيلة واسعة من تجارب الطعام، والمشاركة في الكثير من الأنشطة الترفيهية وسط أجواء مفعمة بالحيوية، ومكيفة الهواء بالكامل.

تبدأ أسعار تذكرة الدخول إلى مهرجان «بيت ذا هيت» من 131 درهماً شاملة ضريبة القيمة المضافة.

لمزيد من المعلومات ولشراء التذاكر يرجى زيارة موقع جدول فعاليات دبي الإلكتروني. وتقام «مفاجآت صيف دبي 2024» بدعم من الرعاة الرئيسيين وهم:

الفطيم (دبي فستيفال سيتي مول ودبي فستيفال بلازا)، وماجد الفطيم (سيتي سنتر ديرة وسيتي سنتر مردف ومول الإمارات)، ودبي القابضة لإدارة الأصول (السيف وبلوواترز وسيتي ووك وذا بيتش وذا أوتلت فيليدج)، وميركاتو، وميريكس للاستثمار، ونخيل (ابن بطوطة مول ونخيل مول وذا فيو آت ذا بالم)، بالإضافة إلى مجموعة عبد الواحد الرستماني، وطيران الإمارات، وإينوك، و &e، وطلبات.