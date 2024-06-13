سيلين ديون: سأعود للمسرح حتى لو اضطررت إلى «الزحف»

المصدر: نيويورك - أ ف ب

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أكدت المغنية سيلين ديون، في مقابلة جديدة، بُثّت أول من أمس، عزمها على العودة إلى المسرح، رغم إصابتها بمرض عصبي نادر، حتى لو اضطرّت إلى «الزحف».

وفي مقتطف من هذه المقابلة التي أجرتها قناة «إن بي سي» الأمريكية، تحدثت المغنية الكندية مرة جديدة عن إصابتها بمتلازمة الشخص المتيبس، التي تسبب تيبّساً في العضلات، ويمكن أن تؤدي إلى تشنجات خطرة. وقالت المغنية البالغة 56 عاماً «سأعود إلى المسرح، حتى لو اضطررت إلى الزحف، أو مخاطبة الجمهور بحركات يدي.. سأفعل ذلك.. سأفعل ذلك».

وأضافت صاحبة أغنية «ماي هارت وِل غو أون»: «سأعود إلى المسرح، لأنني أريد ذلك، وأفتقد إليه، لا لأنّه يتعيّن عليّ العودة، أو لأنني بحاجة إلى ذلك». ونُشرت المقابلة قبل فيلمها الوثائقي «أنا: سيلين ديون»، المرتقب بدء عرضه في 25 يونيو الجاري، عبر منصة «برايم فيديو» التابعة لأمازون.

وأعلنت ديون عن إصابتها بمتلازمة الشخص المتيبّس، وهو أحد أمراض المناعة الذاتية، في ديسمبر 2022. ولا يوجد علاج شافٍ لحالتها، التي تُعدّ متقدّمة، لكن ثمة علاج يمكن أن يساعد في السيطرة على الأعراض. وبحسب المعهد الوطني الأمريكي للصحة، يصيب هذا المرض النساء أكثر من الرجال بنسبة 50 %. وقالت ديون: «أشعر وكأنّ شخصاً ما يخنقني»، مضيفة أن الألم يمكن أن ينتقل عبر جسدها بالكامل، وأنّ التشنجات تؤدي في بعض الأحيان إلى كسور في أضلاعها.

واضطرت النجمة العالمية إلى إلغاء سلسلة من الحفلات، كانت مقررة لعامي 2023 و2024، مؤكدةً أنها ليست قوية بما يكفي لإحياء جولة موسيقية. وظهرت بشكل مفاجئ، ولفترة وجيزة، ضمن حفلة توزيع جوائز «غرامي» في لوس آنجلس، في أوائل فبراير، إذ منحت جائزة ألبوم العام للمغنية تايلور سويفت. وشهدت مسيرة ديون الفنية الممتدة لعقود، بيع أكثر من 250 مليون ألبوم للنجمة العالمية، وتوقفت جولتها العالمية التي تحمل عنوان «كوردج»، بسبب جائحة «كوفيد 19».