وفاة المغنية الفرنسية فرانسواز آردي عن 80 عاماً

المصدر: د ب ا

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وافت المنية المغنية وكاتبة الأغاني الفرنسية الأيقونية فرانسواز آردي عن سن 80 عاما، حسبما أعلنت أسرتها اليوم الأربعاء.

وتوفيت آردي، التي حازت شهرتها بأغنية "توت لي جارسون إي لي في" (جميع البنات والأولاد) في 1962، في أحد مستشفيات باريس مساء أمس الثلاثاء.

وخاطبت آردي الجانب الرومانسي لدى أجيال متعاقبة بصوتها الحساس الرقيق وأغانيها العاطفية، حيث صنعت اسما لنفسها خارج وطنها فرنسا.

وتم بيع ما يربو على أربعة ملايين نسخة من الأغنية في غضون أيام قليلة، لتتحول آردي إلى نجمة في سن الـ 18، وهو نفس سن جمهورها.

ووصفتها وزيرة الثقافة الفرنسية رشيدة داتي باعتبارها أسطورة الأغنية، وقال رئيس الوزراء جابريل أتال أنها ستظل راسخة في حياة الشعب الفرنسي وأشاد قصر الإليزيه بـ "صوتها المخملي".