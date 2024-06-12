خطوبة شيرين عبد الوهاب وأول رد فعل من حسام حبيب

المصدر: البيان

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هنأ الفنان حسام حبيب، طليق الفنانة شيرين عبد الوهاب وذلك بمناسبة خطوبتها من رجل خارج الوسط الفني.

وقال حسام حبيب في تصريحات صحافية: "ألف ألف مبروك، وبتمنالك أحلى حاجة في الدنيا، وسعادة وأنا بجد سعيد، عشان العشرة والصداقة اللي بينا، وهي دي اللي بتدوم، وتفضل كدا أحلى حاجة فى الدنيا".

وأشار حبيب إلى معرفته الشخصية بخطيب شيرين: "خطيبها رجل محترم جداً جداً، وأحترمه جداً".

يُذكر أن شيرين تزوّجت للمرّة الأولى في حياتها من الموزع الموسيقي مدحت خميس، ثم ثانيةً من الملحن والموزع الموسيقي محمد مصطفى في عام 2007، وأنجبت منه ابنتيها الوحيدتين مريم وهناء، غير أنها انفصلت عنه في عام 2012.

وتزوجت للمرّة الثالثة في عام 2018 من المغني والملحن حسام حبيب، قبل طلاقها منه في 2021، ثم عودتهما في 2022 إلى الإرتباط، قبل الطلاق النهائي في 15 يناير 2023.

وفي سياق متصل انتهت النجمة شيرين عبد الوهاب من تسجيل أغنية جديدة درامية سوف تطرحها خلال الأيام المقبلة، والأغنية الجديدة تعاونت فيها مع نفس فريق أغنية "الدهب" بعد تحقيقها أعلى معدلات النجاح، وهم الشاعر تامر حسين والملحن مدين والموزع الموسيقى تومة، وحققت مشاهدات بأغنية الدهب تجاوزت 3 ملايين مشاهدة منذ طرحها، على موقع الفيديوهات "يوتيوب".