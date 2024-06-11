جورج وسوف والشامي يغنيان في دبي 28 الجاري

المصدر: دبي ـــ البيان

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يحيي الفنان جورج وسوف الملقب بـ«سلطان الطرب» حفلاً فنياً، يشاركه فيه النجم الشاب «الشامي»، وذلك على مسرح «كوكا كولا أرينا» 28 يونيو الجاري.

وسيقدم الفنانان أروع أغانيهما وسط أجواء احتفالية عامرة بأجمل الألحان والأغنيات العربية، ومليئة بالإبداع والمرح والترفيه. وسيقدم جورج وسوف خلال الحفل باقة متنوعة من أغانيه القديمة والحديثة، التي لاقت إعجاب الجمهور في العالم العربي، مثل «كلام الناس» و«طبيب جرّاح» و«الهوى سلطان» و«ليل العاشقين» والكثير غيرها.

وسيؤدي الشامي أغنياته التي حققت نجاحاً كبيراً بصورة لافتة، مثل «صبراً»و«يا ليل ويا العين»، وغيرها من الأغاني التي عشقها محبوه. تجدر الإشارة إلى أن جورج وسوف حقق شهرةًلا تُضاهى بفضل موهبته الاستثنائية، وأحيا ما لا يُحصى من الحفلات الناجحة في مختلف أنحاء العالم، وبيعت له أكثر من 60 مليون أسطوانة على مدار مسيرته المتواصلة منذ أربعة عقود.

أما الشامي فقد اشتهر بأسلوبه المميز، الذي يجمع بين النغمات الشرقية والغربية.