شيرين رضا تعتزل الفن

المصدر: البيان

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أعلنت الفنانة المصرية شيرين رضا اعتزال الفن نهائياً من خلال منشور شاركته مع جمهورها عبر حسابها على «إنستغرام» ونشرت الفنانة عبر حسابها: «كفاية بقى.. قررت الاعتزال».

والفنانة شيرين رضا من مواليد 7 يوليو 1968، وهي ابنة الفنان محمود رضا، وبدأت العمل التلفزيوني كـ«موديل» للإعلانات ثم الفوازير ثم انتقلت للتمثيل، وشاركت في بداية التسعينيات في العديد من الأعمال الفنية، أهمها فيلم «حسن اللول» مع الفنان الراحل أحمد زكي، ثم اعتزلت لفترة وعادت للفن عام 2006 من خلال فيلم «أشرف حرامي» مع تامر عبدالمنعم، وشاركت في عام 2007 في بطولة حلقة من حلقات مسلسل «لحظات حرجة» إضافة إلى مشاركتها في حلقة من حلقات مسلسل «راجل وست ستات» وقدمت أخيراً الجزء الثاني من مسلسل «وبينا معاد» وشاركها عدد كبير من الفنانين من بينهم صبري فواز وبسمة.

وتزوجت فى بداية حياتها من المطرب عمرو دياب، وأثمر هذا الزواج الذي بدأ بعام 1989 وانتهى بالطلاق عام 1992 عن ابنة واحدة هي «نور» ثم تزوجت من شخص عربى ولم يستمر أيضا هذا الزواج كثيراً.

وكان النجمان عمرو دياب وشيرين رضا التقيا في حفل زفاف نجل رجل الأعمال أيمن الجميل في الجونة بمدينة الغردقة أخيراً، والتقط الثنائي عدة صور على هامش حفل الزفاف.