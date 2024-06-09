شيرين رضا تعتزل

المصدر: القاهرة - البيان

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فاجأت النجمة المصرية شيرين رضا، الجمهور بإعلان اعتزالها التمثيل، دون الكشف عن تفاصيل هذا القرار.

وكتبت الفنانة شيرين رضا، عبر حسابها على «إنستغرام»، عبر خاصية الاستوري، قائلة: «كفاية بقى أنا قررت الاعتزال»، ما أثار الجدل والتساؤل عن حقيقة اعتزالها الفن، أو أن الجملة مقصود بها اعتزال السوشيال ميديا ومنصات التواصل الاجتماعي.

وربط البعض بين هذا القرار، وبين حملة الهجوم الكبيرة التي نالت من طليقها ووالد ابنتها، النجم عمرو دياب، خلال الساعات الماضية، بسبب صفعه لأحد المعجبين، حين أراد التقاط صورة معه بأحد حفلات الزفاف.

وفي سياق معاكس، سارعت بعض المواقع الإخبارية إلى نفي الخبر، لافتة إلى ان استعجال بعض المؤثرين على السوشيال ميديا، جعلهم لا ينتبهون إلى أن خبر اعتزال الفنانة، ما هو إلا مجرد عبارة مقتطعة من دعاية لشركة في مجال الاتصالات، من المقرر عرضها على الفضائيات ومختلف منصات خلال أيام.

وكانت آخر أعمال شيرين رضا الدرامية، مسلسل «وبينا ميعاد» الجزء الثاني، الذي شاركها بطولته صبري فواز، بسمة، مدحت صالح، وفاء صادق، محمد سليمان، تسنيم مطر، آية سليم، يوسف الكدواني، يوسف إبراهيم، وأسامة الهادي، أميرة أديب، وهو من تأليف وإخراج هاني كمال، وإنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وسمارت ميديا للمنتج إبراهيم حمودة.