حسين الجسمي وشيرين عبدالوهاب يغنيان في دبي 21 الجاري

المصدر: دبي ـــ البيان

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تستضيف «كوكا كولا أرينا» في دبي حفلاً فنياً 21 يونيو الجاري يجمع بين الفنان حسين الجسمي، والفنانة شيرين عبدالوهاب، ويؤدّيان فيه مجموعةً واسعة من أشهر أغنياتهما التي لاقت إعجاب واستحسان الجمهور في العالم العربي، حيث سيستمتع الحضور بليلة مليئة بالألحان العذبة الراقية والموسيقى الساحرة.

وسيؤدّي حسين الجسمي خلال الحفل مجموعةً من أشهر أغنياته القديمة والحديثة، مثل الأغنية المصرية الشعبية «بشرة خير» و«بودّعك» و«والله ما يسوا» و«بالنبط العريض»، «سته الصبح»، و«فقدتك» والكثير غيرها.

وستقدم شيرين عبد الوهاب باقة متنوعة من أغانيها، مثل «على إيدك و«مش قد الهوى» و«بحلفلك» و«آه يا ليل»، و«صبري قليل»، و«مشاعر»، وغيرها من الأغنيات التي عرفتها مسيرتها الفنية المتواصلة منذ 20 عاماً، والتي عشقها محبو هذه الفنانة.