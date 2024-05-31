نجوم الغناء العربي يشدون في دبي بروائعهم

المصدر: دبي ـــ البيان

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حفلات فنية متنوعة تستضيفها دبي خلال الشهر المقبل، يحييها نخبة من نجوم الغناء في العالم العربي، الذين يحطون رحالهم على أرض «دانة الدنيا» لتقديم روائعهم الفنية وإضفاء مزيد من الألق والمرح على أجواء المدينة التي اعتادت على إسعاد جمهورها في كل الأوقات وعلى مدار العام. وفي السياق، تستضيف «دبي أوبرا» اليوم الجمعة وغداً السبت، حفلين فنيين للفنان ماجد المهندس، يقدم خلالهما أروع أغانيه القديمة والحديثة.

ويُعرف ماجد المهندس بلقب «مهندس الأغنية العربية»، بفضل صوته الرائع وأدائه المذهل، ويؤدّي خلال الحفلين أحدث أعماله من ألبوم «أنا وياك» وألبوم«إنسى»، إلى جانب مجموعةٍ من أشهر أغنياته، مثل «اعطيني وقتاً» وغيرها الكثير، حيث سيعيش جمهور دبي أجواء ممتعة مليئة بالترفيه والمرح.

جورج وسوف والشامي

ويحيي الفنانان جورج وسوف والشامي حفلاً فنياً في كوكا كولا أرينا بدبي، 28 يونيو المقبل. وسيقدم الفنان جورج وسوف المعروف بـ«سلطان الطرب» باقة من أروع أغانيه القديمة والحديثة التي لاقت إعجاب الجمهور، مثل: «الهوى سلطان» و«ليل العاشقين» و«كلام الناس» وغيرها الكثير.

كما سيقدم الشامي مجموعة متنوعة من أغانية مثل: «يا ليل ويالعين» و«صبراً» وغيرها.x ويستضيف مسرح كوكا كولا أرينا 18 الشهر المقبل الفنان عمرو دياب، الذي سيحيي حفلاً فنياً يقدم خلاله باقة متنوعة من أروع أغنياته التي تصدرت المراتب الأولى، مثل: «تملي معاك»، وغيرها من الأغنيات.

يذكر أن مجموعة من أغنيات عمرو دياب حققت أرقاماً قياسية عالمية، وذلك خلال مسيرته الفنية التي تمتد إلى نحو 4 عقود. ويعتبر الفنان المصري من أكثر نجوم العرب شهرة في جميع أنحاء العالم، كما حصل على جوائز عديدة خلال مشواره الفني.

«أم كلثوم» وسيكون جمهور دبي على موعد مع روائع أم كلثوم في عرض رائع بتقنية الهولوغرام وبمرافقة أوركسترا مباشرة، وذلك في «دبي أوبرا» 18 يونيو المقبل.

وسيقدم العرض أبرز أعمال «أم كلثوم»، وسيسلط الضوء على جوانب من شخصيتها التي جعلتها تحتل مكانة لا تضاهى في ذاكرة الشعوب العربية.

وتحتضن «كوكا كولا أرينا» حفلاً فنياً يجمع بين الفنان حسين الجسمي، والفنانة شيرين عبدالوهاب 21 يونيو المقبل.

وسيقدم الجسمي في الحفل مجموعة من أشهر أغنياته، مثل: «بشرة خير» و«بودّعك» و«والله ما يسوا» وغيرها. كما ستطرب الفنانة شيرين جمهورها ومحبيها بباقة من أغنياتها، مثل «على إيدك» و«مش قد الهوى» و«بحلفلك»، وغيرها من الأغنيات.