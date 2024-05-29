ويل سميث يشبِّه تحولاته الداخلية بدورة حياة الفراشة

المصدر: برلين - د ب أ

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عقب مرور عامين على فضيحة الصفع في حفل توزيع جوائز الأوسكار، يشعر نجم هوليوود ويل سميث (55 عاماً) وكأنه ولد من جديد ويشبه تحولاته الداخلية بدورة حياة الفراشة.

وقال الممثل الأمريكي للصحفيين مساء الاثنين في برلين خلال العرض الأول الأوروبي لفيلم «فتيان أشقياء - الركوب أو الموت»: «القدرة على إعادة اختلاق نفسك والتعافي والقدرة -إن جاز التعبير- على الموت والولادة من جديد، هي القدرة المطلقة للإنسان.. أن تكون يرقة وتتحلل وتموت، ثم تعود كفراشة».

يُذكر أن سميث صفع الممثل الأمريكي كريس روك خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار 2022 بعد أن ألقى الأخير نكتة عن زوجته، جادا بينكيت سميث.

وفي برلين قال سميث للصحفيين إنه وجد صعوبة في تحقيق اللياقة البدنية المطلوبة، وأضاف: «ما كان يستغرق ثلاثة أشهر أصبح الآن يستغرق ستة أشهر».

وفي فيلم «فتيان أشقياء - القيادة أو الموت» يعود سميث وشريكه النجم مارتن لورانس (59 عاماً) -المولود في مدينة فرانكفورت الألمانية ماين- إلى الشاشة بجزء رابع من سلسلة «فتيان أشقياء».

وتم إصدار الجزء الأول من سلسلة أفلام الحركة لسميث ولورانس في دور ثنائي الشرطة مايك لوري وماركوس بورنيت في ميامي عام 1995، وتبعه فيلمان آخران في عامي 2003 و2020. وفي الجزء الرابع يحقق الثنائي في فضيحة فساد، ولكن يقعان بعد ذلك في مكيدة ويضطران إلى الفرار.