كاظم الساهر يغني في دبي 23 الجاري

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

يحيي الفنان كاظم الساهر حفلاً فنياً 23 مايو الجاري على خشبة مسرح «كوكا كولا أرينا» بدبي.

حيث سيقدم باقة متنوعة من أجمل أغانيه القديمة والحديثة، وسيعيش الجمهور ليلة استثنائية مليئة بالطرب الأصيل والألحان العذبة، وعامرة بالأجواء الممتعة النابضة بالفرح والترفيه.

وسيقدم الساهر خلال الحفل أغنياته الشهيرة مثل: «أنا وليلى» و«ها حبيبي» و«حافية القدمين» و«يا قلب» و«أحبيني»، وغيرها من أعماله المتميزة، التي لاقت إعجاب الجمهور في العالم العربي، وأطربت مسامعه.

تجدر الإشارة إلى أن كاظم الساهر حاز على لقب «قيصر الأغنية العربية»، وهو أحد أبرز الفنانين العرب، مع تحقيق ألبوماته الغنائية مبيعات تجاوزت 100 مليون في جميع أنحاء العالم.