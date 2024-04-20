منح نيكول كيدمان جائزة معهد الفيلم الأمريكي تقديراً لمجمل أعمالها

المصدر: لوس أنجليس - د ب أ

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يكرم نجوم هوليوود، ومن بينهم ميريل ستريب ومورجان فريمان وناعومي واتس وريس ويذرسبون، نيكول كيدمان بمنحها جائزة عن مجمل أعمالها من معهد الفيلم الأمريكي.

وستكون كيدمان الحائزة على جائزة أوسكار الفنانة رقم 49 التي تنال الجائزة، التي تعد أكبر تكريم من معهد الفيلم الأمريكي على المسيرة الفنية.

وستصبح نجمة فيلم «مولان روج» أول ممثلة أسترالية تنال هذا التكريم، لتنضم إلى قائمة من النجوم الحاصلين على الجائزة، ومن بينهم ميريل ستريب وتوم هانكس وروبرت دي نيرو.

وكان من المقرر أن تحصل كيدمان على الجائزة في 10 يونيو الماضي، لكن تم تأجيل المراسم إلى أجل غير مسمى بسبب إضراب الكتاب الذي انتهى في سبتمبر بعد 146 يوماً من انطلاقه.