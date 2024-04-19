نجوى كرم تطرب جمهورها في دبي 3 مايو

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تحيي الفنانة اللبنانية نجوى كرم حفلاً فنياً في «كوكا كولا أرينا» بدبي، 3 مايو المقبل، ستقدم خلاله باقة متنوعة من أغانيها القديمة والحديثة، التي نالت إعجاب الجماهير في العالم العربي.

وسيعيش محبو الموسيقى والغناء في دبي ليلة حافلة بالألحان والأنغام والأجواء الرائعة المفعمة بالفرح والترفيه.

وتمتلك الفنانة نجوى كرم شهرةً واسعة، بفضل أغنياتها العديدة التي احتلت المراتب الأولى، وحضورها الفني الذي يمتدّ لسنواتٍ طويلة، والحفلات التي أحيتها في مختلف أنحاء العالم.

وستقدم نجوى كرم خلال الحفل مجموعة متنوعة من أغانيها، مثل «الليلة ليلتنا» و«كثير حلو» و«يا مرحبا يا ليل» و«بيروت»، وغيرها الكثير.

تُعرف الفنانة نجوى كرم بـ «شمس الأغنية اللبنانية»، وتشتهر بأسلوبها الفني المتميز في المزج بين الموسيقى المعاصرة والأغنيات التقليدية.

كما حازت على العديد من الجوائز في بلدها لبنان والمنطقة والعالم، وبيعت لها أكثر من 60 مليون أسطوانة في جميع أنحاء العالم، إلى جانب حضورها ضمن لجنة التحكيم في المواسم الستة من برنامج المواهب «آرابز غوت تالنت»، ولها موقعها الخاص والمميّز في الساحة الفنّية العربية.