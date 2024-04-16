«بيروت الدولي لسينما المرأة» يكرم الفنانة يسرا

المصدر: بيروت - أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

منح «مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة» في افتتاحه، مساء الأحد، جائزة فخرية للممثلة المصرية يسرا، تقديراً لمسيرتها الطويلة في السينما والتلفزيون، تسلمتها النجمة دامعة وألقت كلمة عاطفية مؤثرة عن لبنان.

وقالت يسرا بعد تسلمها في «كازينو لبنان» بمنطقة المعاملتين (إلى الشمال من بيروت) جائزة «التانيت الذهبي» من وزير الإعلام اللبناني زياد المكاري، ورئيس المهرجان سام لحود: «بصراحة، سأموت من البكاء. هذا التكريم أكثر مما كنت أتوقعه. بكيت كثيراً كثيراً (...). تكرمت كثيراً، لكن تكريم اليوم مختلف. فيه كل حياتي وذكرياتي، فشلي ونجاحاتي».

وأضافت النجمة التي كانت ترتدي ثوباً أسود مطرّزاً بالذهبي وبدت متأثرة بعد وصلة غنائية من فرقة «كورال الفيحاء» قدمت خلالها أعمالاً من التراث اللبناني وأغنية «3 دقّات» المصرية التي شاركت في تأديتها قبل سنوات، تكريماً لها: «شعرت بحب لم أشعر به منذ وقت طويل. أنتم اللبنانيون أناس عندما تحبون تعطون من دون مقابل ومن غير حدود. أنا حقاً أحبكم من قلبي وأحب قوتكم». وختمت مخاطبة اللبنانيين: «أنتم شعب مليء بالعطاء. لا شيء يمكن أن يقف في وجهكم. إذا كنتم يداً واحدة ستنتصرون على الظلم كله».

وفي تصريح لوسائل الإعلام قبل الحفلة، شكرت بطلة «حدوتة مصرية» للمهرجان منحها الجائزة الفخرية، وقالت: «أنا سعيدة جداً لكل امرأة عربية تُكرّم من خلال هذا التكريم».

ورأى وزير الإعلام اللبناني زياد المكاري أن «المرأة في السينما العربية» تُكرّم من خلال تكريم «أيقونة السينما والدراما العربية». ووصف يسرا بأنها «متميزة في فنها ومتألقة في أدائها ومحبوبة في محيطها ومستثمرة محترفة في محبة الناس لها، ومُلهمة للمرأة العربية، ورغم كل صفاتها الجميلة هي متواضعة».