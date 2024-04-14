آلاف المهنئين يتجمهرون أمام منزل شاروخان

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

نشر نجم بوليوود شاروخان مقطع فيديو عبر حسابه في «إنستغرام»، ظهر فيه يحي محبيه وجمهوره، وعلق: «عيد مبارك عليكم جميعاً، وشكراً على جعل يومي متميزاً اليوم، أتمنى من الله أن يباركنا جميعاً بالحب والازدهار».

ويظهر الفيديو تجمهر آلاف الهنود أمام منزل نجمهم المحبوب، الذي فاجأوه بالوفود لتهنئته، وتظهر اللقطات آلاف المهنئين الذين تجمهروا في ما يبدو أنه شارع يقع أمام منزل الفنان الذي أطل على جمهوره عبر شرفة منزله وبادلهم التحية.

يذكر أن شاروخان اعتاد كل عام أن يحتفل مع جمهوره بعيد ميلاده، الذي يحل في 2 نوفمبر، ويطل من شرفة منزله كي يلوح لجماهيره التي تتوافد بالآلاف.

ومثل كل عام، كان على شاروخان أن يطل من شرفة منزله في عيد ميلاده الفائت، لتحية جماهيره التي استمرت بالتوافد حتى ساعات متأخرة من صباح اليوم التالي، حتى طلب منهم شاروخان الانصراف بسبب تأخر الوقت.

تجدر الإشارة إلى أن آخر مشاركات شاروخان، البالغ من العمر 58 عاماً، كانت في فيلم الكوميديا والدراما «دانكي»، الذي عرض في ديسمبر الماضي كما يشارك في بطولة عدد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية المقرر عرضها في الفترة المقبلة، منها فيلم الأكشن والإثارة «كينغ»، الذي كتب عنه يصفه عبر «إنستغرام»: «قصة بسيطة وحقيقية الناس في محاولة لتحقيق أحلامهم ورغباتهم، من الصداقة والحب إنه لشرف لي أن أكون جزءاً من هذه الرحلة وآمل أن تأتوا معنا جميعاً».