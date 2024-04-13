أسماء جلال: اعتذرت عن «أعلى نسبة مشاهدة»

المصدر: القاهرة - عزة عبدالحميد

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تحدثت الفنانة أسماء جلال عن تجربتها في أول عمل كوميدي لها من خلال مسلسل «أشغال شاقة»، الذي قدمته خلال موسم رمضان.

وقالت الفنانة أسماء جلال، لـ«البيان» ، عن ردود أفعال الجمهور على مسلسل «أشغال شاقة»، إنها كانت تشعر أن العمل سينال إعجاب الجمهور، لكن لم تكن تتوقع أنهم سيتعلقون بالمسلسل بهذا الشكل ويعجبهم كثيراً مثل ما حدث ويكون «تريند» منذ أول يوم في رمضان.

تجربة الكوميديا

وعن تجربتها في الكوميديا لأول مرة قالت إنها كانت قلقة لكن من التعليقات على العمل تأكدت أنها كانت ضيفة خفيفة على قلوب الجمهور.

وأضافت إن العنصر النسائي في كتابة المسلسل «شيرين دياب» جعل المسلسل حقيقياً بشكل كبير، خاصةً بطن الحامل بعد الولادة فجعلوها على مراحل متعددة كبيرة ثم تصغر إلى أن تختفي، وكانت لقطة واقعية احترمها الجمهور.

وعن تشبيه المسلسل بفيلم «صباح الخير يا زوجتي العزيزة» قالت الفنانة أسماء جلال إنهم لم يحاولوا إعادة تقليد الفيلم لكنهم استلهموا الفكرة من كتاب يتحدث عن معاملة سيدة مع 65 مساعدة منزل ومواقفها الطريفة معهن، فكانت تلك هي الفكرة التي بُني عليها العمل.

وأما عن تشبيهها بسعاد حسني في المسلسل فقالت إن ذلك أسعدها كثيراً لكن سعاد حسني في مكان ومنزلة لن يصل إليها أحد. وأوضحت أنها اعتذرت عن الاشتراك في مسلسل «أعلى نسبة مشاهدة» بسبب اختلاف التوقيت لأنه كان من المفترض عرضه قبل رمضان لكن تم اتخاذ قرار عرضه في رمضان، وكانت قد التزمت بالتصوير في مسلسل «أشغال شاقة».

جزء ثان ٍ

وبعد نجاح المسلسل تساءل الجمهور عن وجود جزء ثان من المسلسل لتوضح الفنانة أسماء جلال أنها ليس لديها خبر مؤكد على ذلك، لكن تم ترك النهاية مفتوحة وترك الخيال للمشاهد ليتوقع ماذا سيحدث بعد ذلك أو ليكون له جزء آخر، لكن حتى الآن لم يتم اتخاذ قرار بشأن ذلك. كما قالت إن من أبرز ردود الإعلاميين على عمل ياسمين في المسلسل كإعلامية أن أداءها كان جيداً وقريباً من القلب، ولم تحتج للاستعانة بمساعدة أي أحد للقيام بذلك.

كما أوضحت أن تشابه مشاهد «القمل» بين مسلسلي «أشغال شقة» و«كامل العدد +1» كان مجرد توارد أفكار وعندما عُرض المشهدان تحدث منتجا العملين معاً وظلا يضحكان على تلك الصدفة، مُضيفةً إنها تابعت مسلسلي «كامل العدد +1» و«أعلى نسبة مشاهدة».