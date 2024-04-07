الكوميديا تسيطر على أفلام العيد في مصر

المصدر: لمياء علي - القاهرة

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تشهد دور العرض السينمائية، منافسة مشتعلة بين عدد من الأفلام بموسم عيد الفطر المبارك، للفوز بأعلى نسبة إيرادات، إذ يشهد الموسم حرب تكسير عظام بين عدد من النجوم.

وتسيطر الكوميديا على أفلام موسم عيد الفطر، إلى جانب وجود الأكشن والاجتماعي بالقائمة، التي ترصدها «البيان» خلال السطور المقبلة.

فاصل من اللحظات اللذيذة

ينافس الفنان هشام ماجد، بموسم عيد الفطر 2024، بفيلم «فاصل من اللحظات اللذيذة»، بثنائية مميزة مع الفنانة هنا الزاهد ومحمد ثروت، والعمل من إخراج أحمد الجندي وتأليف شريف نجيب، ويناقش قضية اجتماعية كوميدية.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي، ويجسد خلاله هشام ماجد شخصية مهندس معماري متزوج من هنا الزاهد، ويعيشان معاً حياة تعيسة، إلى أن يواجها مفاجأة تغير حياتهما، وتقلبها رأساً على عقب.

فيلم عالماشي

يتعاون خلال هذا الموسم نجما مسرح مصر الفنان كريم عفيفي، والفنان علي ربيع، بفيلم «عالماشي»، إلى جانب نخبة من النجوم، وتدور الأحداث في إطار كوميدي.

تدور القصة حول شخصية هادي الموظف الكسول الذي تنقلب حياته لنعيش معه مغامرة من الكوميديا والتحدي.

يشارك بالبطولة كل من: آية سماحة وصلاح عبدالله، انتصار، عبدالله مشرف، وغيرهم، وهو من تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي كيمز، وهدير الشريف، وإخراج محمد الخبيري.

فيلم شقو

الفنان عمرو يوسف يقدم هذا العام، شخصية جديدة، إذ يشارك بفيلم «شقو» وهو مأخوذ عن عمل أدبي، ويظهر عمرو يوسف ومحمد ممدوح كأصحاب بينهما عمل وهو تنفيذ عمليات إجرامية ستقودهما إلى أزمات كبيرة.

العمل من بطولة عمرو يوسف، ومحمد ممدوح، وأمينة خليل، ويسرا دينا الشربيني وعباس أبو الحسن، ووليد فواز، ومحمد جمعة، وتأليف وسام صبري، ومن إخراج كريم السبكي.

بنقدّر ظروفك

الفنان أحمد الفيشاوي يشارك ضمن موسم عيد الفطر بفيلم «بنقدّر ظروفك» مع الفنانة مي سليم، وهو ينتمي للأفلام الكوميدية اللايت.

الفيلم من تأليف سمير النيل، وإخراج أيمن مكرم، ومن بطولة: مي سليم، نسرين طافش، محمد محمود، محمود حافظ، عارفة عبد الرسول، يوسف وائل نور، طاهر أبو ليلة، عارفة عبد الرسول، أبرام سمير.

تدور أحداث الفيلم حول تساؤل مضمونه: هل يصمد الحب في قلبي حسن وملك اللذين يعيشان في حارة فقيرة يتغذى أهلها على أرجل وهياكل الدجاج، ويشترون المواد التموينية بالتمن والربع كيلوغرام، فهل يصمد حبهما في هذه الأجواء، أم تطيح به مصاعب الحياة وتقلباتها؟.

فيلم أرض جهنم

النجمة اللبنانية هيفاء وهبي تشارك هذا الموسم بثنائية مميزة مع الفنان عمرو عبدالجليل، بفيلم «أرض جهنم»، والذي يقدم لمحة كوميدية عن حياة شاب يعشق التكنولوجيا.

تدور أحداثه حول حياة شاب تتغير بشكل جذري بفضل استخدامه للتكنولوجيا الحديثة في جلب المال.

العمل بطولة هيفاء وهبي إلى جانب عمرو عبدالجليل، ويستعرض كيف يمكن للتحولات الطارئة في الحياة أن تصبح فرصاً لتحقيق النجاح والتطور.

والعمل من بطولة هيفاء وهبي، وعمرو عبد الجليل، وبيومي فؤاد، وعبير صبري، ومن تأليف عمرو عاصم، وإخراج وليد محيي.