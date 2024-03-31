روجينا لـ«البيان»: دخلت نوبة بكاء بسبب «سر إلهي»

المصدر: لمياء علي - القاهرة

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حققت النجمة روجينا، نجاحاً كبيراً في الماراثون الرمضاني الجاري، في مسلسل «سر إلهي»، إذ تقدم فيه شخصية جديدة عليها، ناهيك عن التطورات والتصاعد التي تشهدها الأحداث في المشاهد.

روجينا تقدم كل عام تفصيلات جديدة تجذب المشاهد للعمل الذي تقدمه، فالعام الماضي فاجأتنا بشخصية المرأة التي تلبس ثوب الرجال وأبدعت في تجسيدها، وهذا العام جذبت أنظار الجمهور بمشاهد نزولها إلى المقابر ومشاهد سبائك الذهب.

«البيان» التقت روجينا، فتحدثت عن أمور عدة، مؤكدة سعادتها بنجاح العمل وردود الفعل الإيجابية من الجمهور.

ثمار جهد

وقالت روجينا لـ«البيان»: «الحمد لله أن مسلسلي لاقى استحسان الجمهور وحظي بالنجاح، ولقد اجتهدت وحصدت نتيجة وثمار هذا الجهد».

وأضافت: سر نجاح أي عمل يتلخص في روح التعاون بين أبطاله، واصفة العمل بمباراة كرة قدم وملعب بين صناعه، وكلما كانت الكواليس متميزة ظهرت هذه الطاقة الإيجابية للجمهور وشعر بها، مشيرة إلى أنها داخل التصوير تعد نفسها تلميذة على الرغم من نجوميتها.

مشاهد قاسية

روجينا تحدثت أيضاً عن صعوبات مشاهد المقابر ليلاً، وقالت: «كانت لحظات صعبة جداً وأقنعت نفسي بأنني لست داخل المقابر وأنني داخل ديكور مسلسل، وبعدما انتهيت من المشاهد دخلت نوبة بكاء شديدة وسألت نفسي: «كيف فعلت ذلك؟».

وعن مشاركة ابنتها مريم معها في العمل، أكدت أن لديها موهبة وشغفاً كبيرين، ودائماً ما تستغل موهبتها في تيك توك وتحسن استخدامه، كما قالت إنها تراهن على تجسيد ابنتها هذا الدور، مؤكدة صعوبة توجيهها بالنصائح وشعورها بالقلق عليها الدائم أثناء التصوير.