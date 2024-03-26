روائع نجوم الغناء العربي تصدح في دبي

المصدر: دبي ـــ البيان

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تستقطب دبي أبرز نجوم الغناء في العالم العربي، ليقدموا على أرضها حفلات فنية متنوعة تستضيفها مختلف وجهات الإمارة، فتثري بها اقتصادها الإبداعي وتزيد ألق وجمال المدينة، التي يعيش جمهورها على مدار العام أجواء ترفيهية مفعمة بسحر الموسيقى ومملوءة بالمتعة والمرح.

وفي السياق، تحيي الفنانة نجوى كرم حفلاً فنياً على مسرح كوكا كولا أرينا بدبي 3 مايو المقبل.

وسيكون الجمهور على موعد مع ليلة مفعمة بالألحان والترفيه والمرح، وستقدم الفنانة الملقبة بـ«شمس الأغنية اللبنانية» باقة متنوعة من أغانيها القديمة والحديثة التي نالت إعجاب الجمهور في العالم العربي.

وتمتلك الفنانة نجوى كرم شهرةً واسعة بفضل أغنياتها العديدة التي احتلت المراتب الأولى، وحضورها الفني الذي يمتدّ سنواتٍ طويلة، والحفلات التي أحيتها في مختلف أنحاء العالم.

وتشتهر الفنانة نجوى كرم بأسلوبها المتميز في المزج بين الموسيقى المعاصرة والأغاني التقليدية، كما حازت العديد من الجوائز في بلدها لبنان والمنطقة والعالم، وبيعت لها أكثر من 60 مليون أسطوانة في جميع أنحاء العالم، إلى جانب حضورها ضمن لجنة التحكيم في المواسم الستة من برنامج المواهب «آرابز غوت تالنت»، ولها موقعها الخاص والمتميّز في الساحة الفنّية العربية، وستقدم الفنانة في الحفل أجمل الأغاني، مثل «الليلة ليلتنا» و«كثير حلو» و«يا مرحبا يا ليل» و«بيروت».

وتستضيف دبي أوبرا النجمة نوال الكويتية، قيثارة الخليج، في 10 أبريل المقبل، لتحيي حفلاً فنياً حافلاً بأعمالها الفنية، وستشدو بأغانيها التي عشقها جمهورها مثل: «قضى عمري»، و«وش يشدك»، و«بابك وبابك». وتحتضن كوكا كولا أرينا بدبي حفلاً فنياً لـ3 من أبرز نجوم الفن في العالم العربي، وهم: إليسا وهيفاء وهبي وسيف نبيل، وذلك في 25 أبريل المقبل، وسيقدم كل فنان في الحفل باقة من أشهر أغانيه.

وتغني إليسا في حفلها المقرر بدبي، باقة من أغانيها التي تحظى بشعبية كبيرة، إذ إن الفنانة اللبنانية اشتهرت بأغانيها المتميزة، ولها مسيرة فنية حافلة بالعديد من جوائز الموسيقى العالمية، وستقدم في الحفل باقة متنوعة من أروع أغانيها القديمة والحديثة مثل: «على بالي حبيبي»، و«يا مرايتي».

وستقدم الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي أجمل أغانيها بأسلوبها الخاص، ومنها «ولد» و«تيجي»، وغيرها من الأغاني الشهيرة التي أحبها الجمهور، ويطلّ النجم العراقي سيف نبيل الشهير بأغانيه ذات الطابع المتميّز لينشر المزيد من الأجواء الرائعة في هذه الأمسية، وسيقدم مجموعة من أغانيه التي نالت إعجاب الجمهور في العالم العربي ومنها: «عشق موت»، وغيرها من الأغاني الرائعة.