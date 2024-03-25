الدراما العربية.. تجارب مشاهدة ممتعة عبر تلفزيون دبي

المصدر: دبي ـــ البيان

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تشكيلة من الإنتاجات الدرامية العربية تقدمها شاشة «تلفزيون دبي» التابعة لـ«دبي للإعلام» على مدار أيام الشهر الكريم، نجحت من خلالها في جذب المشاهدين وتلبية أذواقهم وتطلعاتهم المختلفة، في وقت تراهن فيه «دبي للإعلام» هذا العام على مقياس الجودة وتجارب المحتوى الهادف في جذب عشاقها، جامعة في أعمالها الدرامية بين أفضل الخيارات الفنية وجودة الصورة والقصص المحبوكة التي يلعب بطولتها نخبة من نجوم الدراما العربية.

حكاية شيقة

على مدار أيام الشهر الكريم، يعرض «تلفزيون دبي» مسلسل «نقطة انتهى» للمخرج محمد عبدالعزيز وتأليف فادي حسين، وتمكن من حجز مساحة له في الدورة البرامجية الرمضانية الخاصة بتلفزيون دبي، متيحاً للجمهور متابعة حكاية شيقة تنتمي إلى الدراما الاجتماعية التي لا تخلو من التشويق والغموض والمغامرة، وتسرد قصة الصيدلي فارس (عابد فهد) المتزوج من كرمى (ندى أبو فرحات)، التي تشاركه في عمله، ويجد نفسه فجأة متورطاً بقتل شقيق زوجته الذي دخل الصيدلية ليلاً بدافع السرقة.

ومنذ انطلاق عروضه نجح المسلسل في استقطاب جمهور تلفزيون دبي، ليتصدر بأحداثه وحكاياته قائمة اهتماماتهم الدرامية، وذلك بفضل ما يحمله العمل من أسئلة وقضايا إنسانية تدور حول النفاق الاجتماعي والسياسي، والحب والخداع وغيرها، كما يطرح عدة أسئلة حول إذا كان كل ما نشاهده في الحياة حقيقة أم زيفاً.

متابعة جماهيرية واسعة

«نقطة انتهى» لم يكن العمل الوحيد الذي نال متابعة جماهيرية واسعة عبر شاشة «تلفزيون دبي»، فقد نافسه في ذلك مسلسل «عتبات البهجة» الذي يعيد الفنان القدير يحيى الفخراني إلى الواجهة مجدداً بعد مرور عامين على تقديمه مسلسل «نجيب زاهي زركش» (2021).

في هذا المسلسل يتقمص الفخراني دور «بهجت الأنصاري» وهو رجل سبعيني يتقاعد من وظيفته الحكومية، وتضطره الأيام للعيش تحت سقف بيت ابنه، ومع توالي الأيام يسافر الابن مع زوجته إلى أوروبا بهدف العمل فيها، ولكنهما تعرضا لحادث مأساوي أودى بحياتهما، ليصبح بهجت هو المسؤول عن أحفاده وتربيتهم، لنشهد خلال العمل العديد من المفارقات التي صاغها السيناريست مدحت العدل ضمن رؤية كوميدية خفيفة، مضيئاً من خلالها على بعض القضايا المجتمعية والإنسانية المهمة. العمل مستلهم من رواية الكاتب إبراهيم عبدالمجيد، ويشارك في بطولته الفنانة جومانا مراد، وأنوشكا، وخالد شباط.

في المقابل، سيكون جمهور تلفزيون دبي بدءاً من يوم غد الثلاثاء الموافق (26 مارس 2024)، على موعد مع مسلسل «فراولة» الذي يتوقع أن ينال متابعة واسعة بفضل نوعية وتفرد حكايته الكوميدية، التي تظهر فيها نيللي كريم بدور «فراولة» ابنة حارس عقار ومحترفة في قراءة الفنجان، تمتاز بطموحاتها العالية وأحلامها بأن تصبح سيدة أعمال معروفة، ولكنها تواجه العديد من التحديات والمواقف التي تتمكن من تجاوزها في سبيل تحقيق أحلامها، ويذكر أن «فراولة» من تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد علي، ويعيد نيللي كريم إلى دائرة الكوميديا مجدداً وذلك بعد نجاح تجربتها مسلسل «بـ100 وش» الذي عرض خلال رمضان 2020، ويشارك في بطولة العمل كل من شيماء سيف وأحمد فهيم وصدقي صخر وعلا رشدي وتوني ماهر.