ميريام فارس: دبي مدينة الإبداع محلها القلب

المصدر: دبي – مرفت عبد الحميد

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«دبي محلها القلب، ولا أشعر بالغربة، فهي مدينة الإبداع والموضة المميزة»، بهذه الكلمات عبّرت الفنانة اللبنانية ميريام فارس عن عشقها الدائم لدبي، بينما كشفت الستار، في حديثها مع «البيان»، على هامش إطلاق حملة «الكل مدعو»، بالتعاون مع «ألدو»، عن التشكيلة السنوية الخاصة بحملة رمضان 2024. وأشارت إلى أن دبي نجحت في ترسيخ مكانتها عاصمة الموضة والأزياء على مستوى المنطقة، بفضل ما تضمه من مجموعة واسعة من العلامات التجارية المبتكرة والمتاجر المتخصصة بالأزياء والموضة على اختلاف تنوعها.

مكانة

كما عززت مكانتها عاصمة الإبداع العالمية، بفضل اقتصادها القوي وقطاعها السياحي المزدهر وقدراتها الإبداعية المتنامية، وإسهاماتها الرفيعة في عالم الموضة والأزياء لتضاهي بإنجازاتها أبرز عواصم الأزياء والموضة كباريس وميلانو ولندن ونيويورك.

وقالت فارس، إن شهر رمضان المبارك من أهم المناسبات للتأمل وتعزيز الترابط العائلي والأسري، موضحة أن حملة «الكل مدعو» تسلط الضوء على أهمية الترابط المجتمعي، من خلال ترسيخ قيم التسامح وتقبل الآخر، وتعزيز مبدأ الشمولية والثقة بالنفس. وأعربت الفنانة اللبنانية عن سعادتها باختيارها الوجه الرئيسي لعلامة «ألدو» في حملة رمضان 2024، التي انطلقت من دبي، مشيرة إلى أن دبي نجحت في ترسيخ مكانتها عاصمة للإبداع والموضة، بفضل ما تضمه من مجموعة واسعة من العلامات التجارية المبتكرة.