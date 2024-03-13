النجوم الشباب يتصدرون دراما رمضان 2024

المصدر: القاهرة - عزة عبدالحميد

ت + ت - الحجم الطبيعي

يشهد موسم دراما رمضان 2024 تقديم عدد من النجوم الشباب أولى بطولاتهم المطلقة ومن أبرزهم: ليلى أحمد زاهر وسلمى أبو ضيف في أولى تجاربهما بالبطولة الدرامية المطلقة في مسلسل «أعلى نسبة مشاهدة»، والفنان نور النبوي في مسلسل «إمبراطورية ميم»، والممثلة الشابة ملك أحمد زاهر في مسلسل «محارب» مع الفنان حسن الرداد.

ومن النجوم الشباب الذين يخوضون تجربة البطولة أول مرة الفنان أحمد داش في مسلسل «مسار إجباري» ويشارك في البطولة عمر عصام، وصابرين، وبسمة، ورشدي الشامي، ومن إخراج نادين خان.

آباء وبنون

يشارك الفنان نور النبوي في رمضان 2024 بمسلسل «إمبراطورية ميم»، الذي يضم عدداً كبيراً من النجوم وأبرزهم خالد النبوي، ونشوى مصطفى، وحلا شيحة، ومنى أحمد زاهر، ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد سلامة، وقصة المسلسل مأخوذة من رواية إحسان عبدالقدوس.

ويُعد مسلسل «إمبراطورية ميم» العمل الثاني الذي يجمع بين نور النبوي ووالده الفنان خالد النبوي بعد مسلسل «راجعين يا هوى» الذي تم عرضه في رمضان 2021.

أما مايان السيد فتشارك في الماراثون الدرامي عبر مسلسل «إمبراطورية ميم» مع الفنان خالد النبوي، ويضم المسلسل أيضاً الفنانة الشابة هاجر السراج لتكون أول مشاركة لها مع الفنان خالد النبوي بدور ابنته.

وعن الفنانة الشابة ملك أحمد زاهر فقد شاركت في بطولة مسلسل «محارب» المقرر عرضه في السباق الدرامي الرمضاني 2024، ومن بطولة الفنان حسن الرداد، ويجمع المسلسل الفنانة ملك زاهر بوالدها الفنان أحمد زاهر.

وكانت المشاركة الأولى لملك زاهر مع والدها الفنان أحمد زاهر في مسلسل «لؤلؤ» لتقدم فيه دور ابنته في سنة 2020، وجاءت المشاركة الثانية لها برفقة والدها في عمل مسرحي تحت عنوان «عيلة لاسعة جداً» وتم عرضه في سنة 2021، أما المشاركة الثالثة في السينما فكانت في فيلم «فارس» وعن مسلسل «محارب» فيكون المشاركة الرابعة لها مع والدها أحمد زاهر في رمضان 2024.

ويتضمن الماراثون الرمضاني مسلسل «صدفة» المقرر عرضه في موسم رمضان 2024، من بطولة ريهام حجاج، وخالد الصاوي، والعمل من تأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبدالعزيز، ويشارك في العمل عدد من الوجوه الجديدة وأبرزهم نور إيهاب، وسليم الترك، وعلاء خالد.

تجديد

وقالت الناقدة الفنية حنان أبو الضياء لـ«البيان»: إن تصدر الشباب أمر طبيعي وليس بجديد، فمنذ 20 عاماً كان كريم عبدالعزيز وأحمد السقا ومنى زكي وأحمد عز على سبيل المثال من النجوم الشباب، لأن الدراما يجب أن تتنوع وتجدد دماءها، وخاصة أن هناك فئة كبيرة من الجمهور تتابعها، فكل فترة يظهر مجموعة جديدة من النجوم الشباب، ومن غير المنطقي أن يؤدي أي نجم من السابق ذكرهم دور طالب جامعة مثلاً.

وأضافت: إن جميع الأعمال الدرامية تحتوي على جميع الأعمار، وفي الأغلب مجموعة كبيرة منهم تكون في مرحلة الشباب ويجب أن يقدمها نجوم ومواهب جديدة، كما أكدت أنه ليس من المشترط أن يكون النجوم أبناء نجوم فهناك نجوم قدموا أبناءهم ولكن لم ينجحوا، وهناك أمثلة مثل نور النبوي ويوسف الكدواني نجحا نجاحاً باهراً بسبب موهبتهما واجتهادهما وحب الجمهور وتفاعله معهما، فالعمل الدرامي مبني على عدة أعمار وخاصةً الشباب.