أجندة دبي غنية بالحفلات الفنية خلال مارس وأبريل

المصدر: دبي ـــ البيان

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تزخر أجندة دبي بحفلات فنية وعروض مسرحية فريدة، خلال مارس الجاري وأبريل المقبل، يقدمها نخبة من الفنانين العرب والعالميين، ليعيش الجمهور في المدينة أجواء ممتعة مفعمة بالمرح والترفيه والإبداع.

«ماشا والدب»

وتستضيف كوكا كولا أرينا 16 و17 مارس الجاري، العرض المسرحي «ماشا والدب»، حيث سيتمكن الصغار من مشاركة «ماشا» الصغيرة والشُجاعة، وصديقها الدب اللطيف، مغامرة جديدة وأجواء ممتعة، حيث ينقلهم هذا الثنائي إلى «الغابة المسحورة» وعوالمها.

أحداث هذا العمل المسرحي المليء بالحركة والمرح، مستوحاة من مسلسل الرسوم المتحركة الكوميدي الروسي الشهير، تدور حول دب تقاعد من عمله في السيرك، لكنه لا ينعم بحياته الهادئة، بسبب فتاة شقية عمرها 4 سنوات دائمة اللهو، تدخل في مشاكل لا تعنيها تدعى «ماشا». وسيستمتع الكبار والصغار، خلال عرض «ماشا والدب»، بالعديد من المشاهد المشوقة، خلال رحلة على القطار، يستكشف من خلالها ماشا والدب العالم، برفقة أصدقائهما الباندا والنمر والبطريق.

تجدر الإشارة إلى أن «ماشا والدب»، هو مسلسل رسوم متحركة روسي، بدأ عرضه في يناير 2009 في روسيا، ويعتبر المسلسل من أشهر مسلسلات الرسوم المتحركة، حيث حقق 320 مليون مشاهدة حول العالم.

وتحيي الفنانة نوال الكويتية الملقبة بـ«قيثارة الخليج» في «دبي أوبرا» 10 أبريل المقبل حفلاً فنياً، حيث ستقدم النجمة المتألقة أداء مليئاً بأغنياتها المميزة مثل «قضى عمري»، و«وش يسعدك».

وتحتضن كوكا كولا أرينا بدبي حفلاً فنياً لإليسا وهيفاء وهبي وسيف نبيل، وذلك في 25 أبريل المقبل. وسيقدم كل فنان مع فرقته الموسيقية الخاصة أشهر أغنياته، ليحظى الجمهور بتجربة لا تُنسى، مليئة بأروع الألحان والأغاني.

وتقدم إليسا في حفلها المقرر بدبي، باقة من أعمالها المتميزة، وللفنانة مسيرة فنية حافلة بالعديد من جوائز الموسيقى العالمية، وستقدم خلال الحفل باقة متنوعة من أروع أغانيها القديمة والحديثة، مثل: «على بالي حبيبي»، و«يا مرايتي» وغيرها الكثير.

وستقدم الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، أجمل أغنياتها بأسلوبها الخاص، ومنها «ولد» و«تيجي»، وغيرها من الأغاني الشهيرة التي أحبها الجمهور.

ويطل النجم العراقي، سيف نبيل الشهير بأغنياته ذات الطابع المميز، لينشر المزيد من الأجواء الرائعة في هذه الأمسية، حيث سيقدم مجموعة من أغانيه التي نالت إعجاب الجمهور في العالم العربي، ومنها: «عشق موت»، وغيرها من الأغاني الرائعة.

حفل مباشر

ويستعد المغني الشهير إبراهيم حامدي، المعروف بلقبه الفني «إيبي»، لإحياء حفل ساهر على خشبة مسرح كوكا كولا أرينا، في 9 أبريل المقبل.

يمتلك هذا الفنان مسيرة مهنية حافلة بالنجاحات، تمتد لأكثر من 50 عاماً، أصدر خلالها 30 ألبوماً، والعديد من الأغنيات الفردية التي تصدرت المراتب الأولى، وسيؤدي في هذه الأمسية مجموعة كبيرة منها، بما فيها Khali وKhali, Harige Sabz وGoreez وغيرها الكثير.

رافي كولترين

وتستضيف دبي أوبرا عرض لعازف الساكسفون المرموق رافي كولترين، 30 أبريل المقبل. ويمزج رافي كولتران بسلاسة بين روح موسيقى الجاز الكلاسيكية والأحاسيس الحديثة، ما يخلق نسيجاً صوتياً غنياً ينبض بالحنين والابتكار، ما سيجعل الجمهور في دبي أوبرا يعيشون أجمل اللحظات، ويسمعون أعذب الألحان.