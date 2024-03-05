السجن 3 سنوات وغرامة 40 ألف جنيه للمتسبب في وفاة الفنان أشرف عبد الغفور

المصدر: البيان

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حكمت محكمة جنح أكتوبر في مصر بمعاقبة المتسبب في وفاة الفنان أشرف عبد الغفور وإصابة زوجته بحادث سير بمدينة أكتوبر، بالسجن 3 سنوات وغرامة 40 ألف جنيه.

وأحالت جهات التحقيق المختصة بأكتوبر في وقت سابق المتهم في واقعة مصرع الفنان أشرف عبد الغفور بحادث سير بأكتوبر للمحاكمة الجنائية وفق صحف مصرية.

وقرر قاضي المعارضات بمحكمة أكتوبر إخلاء سبيل المتهم بكفالة مالية تقدر بـ10 آلاف جنيه على ذمة القضية.

ووجهت النيابة العامة بأكتوبر في وقت سابق للمتهم المتسبب في وفاة الفنان وإصابة زوجته في حادث مروري بطريق مصر - إسكندرية الصحراوي، تهمتي القتل الخطأ والإصابة الخطأ.

وفتحت النيابة العامة بالجيزة تحقيقات موسعة في واقعة مصرع الفنان أشرف عبد الغفور وإصابة زوجته في حادث سير بأكتوبر.

واستمعت النيابة العامة إلى المتهم بارتكاب الواقعة، وتبين أنه فنان تشكيلي يسكن بمدينة أكتوبر وكان في طريقه لمنزله.

وكشفت التحقيقات أن الفنان أشرف عبد الغفور كان يسير بسيارته بالطريق الدائري اتجاه الواحات في منطقة 6 أكتوبر، وأثناء سيره اصطدمت به سيارة من الخلف؛ ما أسفر إلى تهشم الجزء الخلفي للسيارة بالكامل والجزء الأمامي وتهشم السيارة المتسببة في الحادث، من الأمام.

كلفت النيابة العامة مهندس فني بمرور الجيزة؛ لفحص أسباب وملابسات حادث تصادم سيارة الفنان أشرف عبد الغفور، والتي أدت إلى مصرعه وإصابة زوجته بإصابات بالغة.

وتوفي أشرف عبد الغفور، بعدما أصيب في حادث سير برفقة زوجته في طريق مصر- إسكندرية الصحراوي في الثالث من ديسمبر 2023.

وكان الظهور الأخير للفنان أشرف عبد الغفور 81 عاماً، عندما تولى منصب رئيس لجنة تحكيم مسابقة العروض المسرحية، بالمهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الـ16، برئاسة الفنان محمد رياض والتي انطلقت في شهر أغسطس الماضي.